NFL - Houston Texans: Häusliche Gewalt! Jimmie Ward in Haft

Jimmie Ward befindet sich aktuell in Haft. Der Vorwurf: häusliche Gewalt. Was machen die Houston Texans?

Mächtig Ärger für Jimmie Ward!

Der Safety der Houston Texans ist am Donnerstag wegen häuslicher Gewalt verhaftet und angeklagt worden. Das berichtet das NFL Network. Der 33-Jährige befindet sich derzeit ohne Kaution in Haft.

Wards Anklage wurde laut Gefängnisunterlagen auf häusliche Gewalt als Verbrechen dritten Grades hochgestuft, da ihm vorgeworfen wird, jemanden gewürgt zu haben.

Die Texans wissen Bescheid. Weitere Informationen gibt es vonseiten der Franchise aber nicht. "Wir sind über den Bericht bezüglich Jimmie Ward informiert", erklärte Omar Majzoub, Kommunikationsdirektor der Texans, bei NFL.com in einem Statement. "Wir sammeln derzeit Informationen und werden uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter äußern."

Ward geht 2025 in seine zwölfte NFL-Saison und seine dritte bei den Texans. 2024 absolvierte Ward zehn Spiele und verbuchte dabei zwei Interceptions (darunter ein Pick-Six), vier abgewehrte Pässe und 48 Tackles.

2014 im Draft in der ersten Runde von den San Francisco 49ers ausgewählt, war Ward in seiner Karriere in 99 von 126 regulären Saisonspielen der Starter. Seine Bilanz: 549 Tackles, 51 abgewehrte Pässe und zehn Interceptions. Er hat noch ein Jahr Vertrag bei den Texans.