Buffalo Bills: General Manager Brandon Beane erwartet nächsten Schritt Cook ist nicht der einzige Spieler aus dem NFL Draft-Jahrgang 2022, der in dieser Offseason eine Vertragsverlängerung unterschrieben hat. Wide Receiver Khalil Shakir (4 Jahre, 53 Millionen Dollar), Linebacker Terrel Bernard (4 Jahre, 50 Millionen Dollar) und Cornerback Christian Benford (4 Jahre, 76 Millionen Dollar) haben ebenfalls langfristige Vertragsverlängerungen unterschrieben, sodass Cook nun der vierte Spieler aus diesem Jahrgang ist, der einen neuen Vertrag unterschrieben hat. "Ihr kennt unser Motto hier. Wir wollen Spieler draften, entwickeln und wieder unter Vertrag nehmen", erklärte General Manager Brandon Beane. Gedraftete Spieler genießen bei den Bills vollstes Vertrauen, der GM sieht die selbst geformten Starspieler aber längst nicht am Ende ihrer Entwicklung: "Ich glaube nicht, dass einer dieser Spieler, mit denen wir verlängert haben, sein Potenzial bereits ausgeschöpft hat. Ich glaube nicht, dass sie sich auf dem absteigenden Ast ihrer Karriere befinden. Wir erwarten, dass diese Spieler sich in ihren jeweiligen Positionen weiter verbessern." Neben den genannten Spielern konnte Kaderplaner Beane zuvor auch Star-Quarterback Josh Allen (6 Jahre, 330 Millionen Dollar) und Defensive End Gregory Rousseau (4 Jahre, 80 Millionen Dollar) zwei weitere Eckpfeiler an beiden Enden des Spielfeldes langfristig an die Franchise binden.

Buffalo Bills: Die verzweifelte Jagd nach dem Super Bowl Vor dem Verhandlungsgeschick und der Weitsicht von Mastermind Beane im Free Agency und Draft kann man nur den Hut ziehen. Schlussendlich wird aber nur die Zeit zeigen können, wie gut das Team wirklich ist. Denn die Wahrheit sprechen schlussendlich bekanntlich nur Titel. Zoltan Buday von "Pro Football Focus" analysierte vor dem Draft 2025, wo die Bills im Super-Bowl-Rennen stehen: "Obwohl es zu Beginn der Saison 2024 Unsicherheiten gab, scheint Buffalos Offensive für die nächsten Jahre gut aufgestellt zu sein, sodass die Franchise auch in absehbarer Zukunft Chancen auf den Titel hat." Gleichzeitig legte Buday den Finger aber in die Wunde und betonte, welche Baustellen die Franchise über die Talenteziehung addressieren muss. "Die Super-Bowl-Chancen der Bills würden sich verbessern, wenn sie ihre Defense verbessern könnten."

Buffalo Bills: Voller Fokus im Draft auf Defense Und der Analyst sollte Recht behalten mit seiner Einschätzung. GM Beane und Co. setzten im Draft den Fokus voll auf die Defense. In den Runden eins bis vier wurden ausschließlich die Pass- und Laufverteidigung verstärkt. Allen voran kamen mit Erstrunden-Pick Cornerback Maxwell Hairston und Defensive Tackle T.J. Sanders in Runde zwei hochtalentierte Spieler, mit denen die größten Needs früh bereits addressiert wurden. Insgesamt wurden sechs von neun Picks in die Verteidigung investiert, lediglich mit den späten Auswahlrechten wurde die potente Offensive adressiert und punktuell weitere Unterstützung für Playmaker Allen verpflichtet. Auch, wenn kaum ein Satz im Sport so ausgelutscht ist wie: Die Offensive gewinnt Spiele, aber die Defensive gewinnt Meisterschaften. Zumindest eine Unze Wahrheit ist dran. Und ebenjenen geflügelten Satz scheinen die Bills nach den Playoff-Enttäuschungen der vergangenen Jahre sich mittlerweile beherzt verinnerlicht zu haben.

