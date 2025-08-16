NFL: Singt Taylor Swift beim Super Bowl während der Halftime-Show? Fans finden Hinweise

Performt Superstar Taylor Swift beim nächsten Super Bowl? Ihre Fans sind möglichen Beweisen auf der Spur.

Am 8. Februar 2026 steigt im Levi's Stadium von Santa Clara, dem Heimstadion der San Francisco 49ers, der nächste Super Bowl. Noch ist unklar, wer bei dem Großereignis während der Halftime-Show auftritt.

Kürzlich berichtete die "Bild", ein Trio bestehend aus Dua Lipa, Sabrina Carpenter und Chappell Roan sei im Gespräch. Allerdings seien bis zu einer möglichen Bestätigung "noch viele Hürden zu meistern". So spreche die Produktionsfirma der Halbzeitshow, Roc Nation, zusammen mit Sponsor Apple Music auch mit anderen Künstlern.

Wichtig sei demnach aber, dass mindestens eine Frau auf der Bühne steht – was in den vergangenen beiden Jahren nicht der Fall war.

Wie jedes Jahr gibt es anhaltende Gerüchte, wonach Superstar Taylor Swift während der Halbzeit auftreten könnte. Diese haben nun neuen Nährboden erhalten.

Vor wenigen Tagen war die Sängerin im "New Heights"-Podcast zu Gast.

Im Gespräch mit ihrem Freund, Chiefs-Tight-End Travis Kelce, und dessen Bruder Jason erklärte sie, sie habe bislang jede Halftime-Show gesehen.