Kansas City Chiefs: Kein Travis Kelce, kein Chris Jones, kein Problem?

Carolina Panthers at Atlanta Falcons - Tipp: Falcons

Die Panthers starten gleich mit Rookie-Quarterback Bryce Young in die Saison, doch dem Kader fehlt es sowohl in der Offensive als auch in der Defensive schlichtweg an Qualität. Die Falcons hatten 2022 bereits eines der besten Laufspiele der NFL, und Bijan Robinson wird gleich in der ersten Woche zeigen, warum der Hype um ihn berechtigt ist. Unser Tipp: Falcons-Sieg.