Anzeige

Es ist nicht die gewohnt überzeugende Saison der Kansas City Chiefs. Doch vor dem Championship Game bei den Baltimore Ravens am Sonntag (21:00 Uhr, im Liveticker) beschwört Travis Kelce den Teamgeist.

Nein, souverän war der Einzug der Kansas City Chiefs in die Playoffs nicht. Vergleichsweise rumpelig würde es da wohl besser treffen.

In der Ära von Patrick Mahomes als Quarterback kassierten die Chiefs nie so viele Niederlagen wie die sechs in diesem Jahr und waren auch noch nie so schlecht gesetzt (Seed Nummer drei).

Fakt ist aber: Die Chiefs sind zum sechsten Mal in Folge im Championship Game und stehen vor dem vierten Einzug in den Super Bowl seit 2018.

"Wir sind unverwüstlich", sagte Tight End Travis Kelce: "Wir sind zusammen gewachsen. Man hat die Kämpfe gesehen, man hat das Wachstum gesehen. Ich denke, das ist es, was uns besonders macht, aber wenn man in die Umkleidekabine kommt, sieht man die Chemie. Man wird sehen, wie sehr wir es für unseren Nebenmann wollen, und dann weiß man, dass man ein wirklich gutes Team hat."

Doch nicht nur die Chiefs agierten ein Stück weit unter ihren sonstigen Zahlen und ihrem Selbstverständnis, auch Kelce verpasste seine sehr hoch gelegte statistische Messlatte öfter als sonst.