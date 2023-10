Las Vegas Raiders: Neuer Tiefpunkt nach Horror-Vorstellung von Jimmy Garoppolo

Anzeige Die Las Vegas Raiders geben gegen die Detroit Lions ein erbärmliches Bild ab. Jimmy Garoppolo hat einen ganz schlechten Tag. Leidtragender ist vor allem Davante Adams. Von Tobias Wiltschek Davante Adams hatte endgültig genug! Nach dem letzten Drive seiner Las Vegas Raiders bei den Detroit Lions nahm der Star-Receiver seinen Helm ab und pfefferte ihn wutentbrannt auf den Boden. All sein Frust, der sich in den vergangenen zwei Stunden aufgestaut hatte, entlud sich in dieser Aktion. Einen einzigen Catch konnte der 30-Jährige bei der 14:26-Niederlage der Raiders verbuchen – für kümmerliche elf Yards. Amon-Ra St. Brown, sein Gegenüber von den Lions, überbrückte fast die zehnfache Distanz (108 Yards). "Um ehrlich zu sein, weiß ich im Moment nicht, was ich sagen soll. Ich weiß es wirklich nicht", zeigte sich Adams nach der fünften Raiders-Niederlage im achten Spiel sprach- und ratlos. Dabei brodelte es in ihm dermaßen, dass er sich zurücknehmen musste, wie er selbst eingestand. "Ich wünschte, ich könnte etwas sagen, das in den Medien nicht für einen riesigen Wirbel sorgen und aus dem Kontext gerissen würde", sagte der sechsmalige Pro Bowler. Eine solche Formulierung fand er aber nicht.

Was er in diesem Moment dachte, wird also sein Geheimnis bleiben. Dass ihn vor allem die ungenauen Zuspiele von Quarterback Jimmy Garoppolo ärgerten, dürfte dennoch als gesichert gelten. Gleich viermal verfehlte Garoppolo den sich frei laufenden Adams mit langen Pässen. Insgesamt brachte er nur einen von sieben Würfen bei seinem Passempfänger Nummer 1 an.

Garoppolo hält Negativ-Rekord Von dieser Unsicherheit ließ sich auch Adams selbst anstecken. Einen Pass über wenige Yards ließ er im dritten Viertel beim Stand von 14:16 kurz vor der eigenen Endzone fallen. Insgesamt aber war es der Quarterback, der die Hauptverantwortung für diese Niederlage tragen musste. Eine Passquote von lediglich 47,6 Prozent, 126 Passing Yards und kein Touchdown bei einer Interception sind ein Armutszeugnis. "Heute war ein schlechter Tag, da gibt es nichts zu beschönigen. Ich selbst muss besser spielen. Es fängt bei mir an", äußerte sich Garoppolo selbstkritisch. Neun Interceptions hat "Jimmy G." in dieser Saison bereits geworfen, obwohl er den Raiders zweieinhalb Spiele gar nicht zur Verfügung stand. Kein anderer Quarterback leistete sich mehr abgefangene Pässe. Im Spiel gegen die Lions war Adams jedoch nicht der einzige Passempfänger, den der Quarterback mit seinen Würfen nicht fand.

In der ersten Halbzeit berührte gegen die Lions nicht ein einziger Receiver der Raiders den Ball. Manchmal sagen Statistiken eben doch eine Menge aus über den Zustand eines Teams. Dass der in Las Vegas momentan nicht der beste ist, muss sich auch Josh McDaniels ankreiden lassen. Schließlich ist er als Head Coach verantwortlich für die Leistungen seiner Truppe. Der 47-Jährige hatte jahrelang als Offensive Coordinator für die New England Patriots gearbeitet und mit Tom Brady sechsmal den Super Bowl gewonnen. Umso unverständlicher ist es, dass gerade die Offense der Raiders in dieser Saison einfach nicht auf Touren kommt. Nur ein einziges Mal – beim 21:17-Sieg gegen die Patriots – knackten die Raiders in dieser Spielzeit die 20-Punkte-Marke.

Kaum Hoffnung für die Raiders Dass das Team in der zweiten Saisonhälfte noch den Turnaround schaffen und in den Kampf um die Playoffs eingreifen kann, erscheint derzeit unwahrscheinlicher denn je. Mit 3:5-Siegen liegen die Raiders derzeit in der AFC West nur aufgrund des gewonnen Aufeinandertreffens noch vor den Denver Broncos und nicht auf dem letzten Platz der Division. Feststeht hingegen, dass der Druck auf McDaniels genauso steigen wird wie auf Garoppolo. Und Adams? Wenn es nach NFL-Insider Dov Kleiman geht, sollten die Raiders die langjährige Lieblingsanspielstation von Aaron Rodgers bei den Green Bay Packers schnellstmöglich traden, damit er nicht weiter Teil dieses Dramas sein muss.

