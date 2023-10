Zwar verkürzte Running Back Darrynton Evans anschließend per Touchdown auf zehn Punkte, mit einem schnellen Two-Minute-Drive noch vor der Pause stellten die Chargers in Person von Receiver Donald Parham Jr. aber den alten Abstand wieder her.

In der zweiten Halbzeit verwalteten die Chargers den Vorsprung, die Bears konnten erst zwei Minuten vor Spielende durch Bagent noch einmal punkten.

Die Chargers treffen am kommenden Spieltag in einem wichtigen Auswärtsspiel um die Wildcard-Plätze in der AFC auf die New York Jets. Die Bears hingegen reisen in einem NFC-Duell zu den New Orleans Saints.