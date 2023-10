In der Dokumentation "Kelce" sagte er, dass es für ihn immer härter sei gesund zu bleiben.

Der Routinier hat einen Einjahres-Deal und müsste sich entsprechend erneut mit den Eagles auf eine Vertragsverlängerung einigen, vermutlich wieder für ein Jahr.

Kelce wurde 2011 von den Eagles gedraftet und hat für kein anderes Team in der NFL gespielt. Er wurde sechsmal in den Pro Bowl gewählt und fünfmal ins First Team All-Pro. Seit 2014 hat er kein einziges Spiel verpasst.