Los Angeles Chargers holen Jim Harbaugh als neuen Head Coach

Die Los Angeles Chargers haben ihren neuen Head Coach gefunden. Jim Harbaugh wird neuer Head Coach der Franchise aus Kalifornien.

Was sich lange angedeutet hatte, ist nun endlich fix: Jim Harbaugh wechselt aus dem College der Michigan Wolverines zurück in die NFL zu den Los Angeles Chargers.

2014 coachte er zuletzt in der NFL, damals für die San Francisco 49ers, mit denen er 2012 sogar den Super Bowl erreichte, dort jedoch gegen seinen Bruder John und die Baltimore Ravens verlor.

Von 2015 an betreute er die Michigan Wolverines, mit denen er in sieben Bowl Games stand und sie erst in der vergangenen Saison zum National-Championship-Titel führte, dem ersten seit 1997.

"Ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der die Chargers besser anführen könnte, als er", sagte Besitzer Dean Spanos zu seinem neuen Hauptübungsleiter, der laut "ESPN" einen Fünfjahresvertrag an der Westküste erhält.