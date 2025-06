Lamar Jackson von den Baltimore Ravens bald bestbezahlter Spieler der NFL? "Klingt gut"

Lamar Jackson und die Baltimore Ravens befinden sich in Vertragsgesprächen. General Manager Eric DeCosta sagte kürzlich, dass sich die Verhandlungen am Anfang befinden würden.

Der zweimalige MVP hatte erst im Jahre 2023 einen Vertrag über fünf Jahre und 240 Millionen US-Dollar unterzeichnet. Allerdings war bereits damals abzusehen, dass der Vertrag vorzeitig rekonstruiert werden müsse. Der Cap Hit steigt nämlich von Jahr zu Jahr rapide an.

In der kommenden Saison beträgt dieser noch verschmerzbare 43,5 Millionen US-Dollar, 2026 bereits 74,5 Millionen US-Dollar. Mit solch einer Belastung für den Salary Cap ist es nur schwer möglich, einen in der Tiefe gut aufgestellten Kader zusammenzustellen. Nach der Spielzeit 2026 enthält der Vertrag ein Potential Out.

Jackson liegt mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 52 Millionen US-Dollar "nur" noch auf Platz zehn der NFL. Das höchste durchschnittliche Jahresgehalt kassiert Dak Prescott von den Dallas Cowboys mit 60 Millionen US-Dollar.

Während einer Pressekonferenz wurde Jackson nun gefragt, wo die Gespräche stehen. Zunächst lehnte er es ab, Details über die Verhandlungen zu nennen. "Ich diskutiere hier nie über Vertragssituationen", sagte Jackson. "Ich will nicht darüber sprechen."

Doch er wurde erneut gefragt, wie es klingt, mit dem nächsten Deal möglicherweise der bestbezahlte Spieler der Liga zu werden. Jackson lächelte daraufhin und antwortete kurz: "Klingt gut".