Jim Harbaugh ist zurück in der NFL! Holt der Ex-Head-Coach der San Francisco 49ers jetzt einen seiner ehemaligen Schützlinge zurück in die NFL? In den USA werden Gerüchte um Colin Kapernick laut.

Seit 2016 hat Colin Kaepernick kein Spiel in der NFL absolviert. Der Quarterback war nach schwachen Leistungen bei den San Francisco 49ers und mehreren politischen Statements gegen den Rassismus in der NFL entlassen worden.

Mehrere Comeback-Versuche scheiterten seitdem aus verschiedenen Gründen.

Mit der Anstellung von Jim Harbaugh als Head Coach bei den Los Angeles Chargers könnte die Tür für eine NFL-Rückkehr von Kaepernick, wenn auch nicht als Spieler, aber nochmal aufgehen. Etwaige Gerüchte kursieren in den USA bereits seit einigen Tagen.

Der Grund sind Berichte aus dem Jahr 2022. Damals dachten die Minnesota Vikings über eine Verpflichtung von Jim Harbaugh nach. Dieser hatte demnach den Plan, Kaepernick als QB-Coach in seinen Trainerstab aufzunehmen.