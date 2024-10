Als wären die Los Angeles Rams mit ihrem 1:4-Start in die NFL-Saison nicht eh schon gestraft, hat nun Offensive Lineman Conor McDermott durch ein Kuriosum für Aufregung gesorgt.

Wie das Portal "TMZ" berichtet, wurde Rams-Offensive Tackle Conor McDermott das vereinseigene Tablet gestohlen. Eine heikle Situation für die Franchise aus der Stadt der Engel, schließlich waren auf dem Gerät das Rams-Playbook mit allen Spielzügen und diverse Aufnahmen der Videoanalyse gespeichert.

Zum Glück für Rams-Head Coach Sean McVay und McDermott soll das Tablet einige Sicherheitsvorkehrungen beinhalten, die den sensiblen Inhalt schützen.

McDermott hatte sein Auto in einem Wohngebiet in der kalifornischen Metropole geparkt, als der/die Täter den Wagen aufbrachen und das Tablet entwendete. Der Lineman kontaktierte in der Folge die Polizei, noch seien laut "TMZ" jedoch keine Verdächtigen gefasst worden.

Der Rams-Athlet ist bereits seit 2017 in der NFL aktiv, spielte abgesehen von den Dolphins für jedes Team der AFC East, bevor er sich vor der aktuellen Saison den Rams anschloss. Aktuell steht McDermott auf der Injured Reserve-Liste.