Ob Sean McVay am Sonntag gegen die Cardinals an der Seitenlinie steht, wird sich kurzfristig entscheiden. Sein Sohn könnte jederzeit zur Welt kommen.

Sean McVay könnte das Spiel seiner Los Angeles Rams am Sonntag gegen die Arizona Cardinals (ab 22:25 Uhr im Liveticker) verpassen.

Der Head Coach ist allerdings weder verletzt noch krank. Seine Frau Veronika und er erwarten die Geburt ihres ersten Sohnes.

Am Freitag sagte McVay in einer Medienrunde, dass die Geburt nur noch "eine Frage von Tagen" sei. Sollte das Baby am Sonntag zur Welt kommen, wird der Rams-Coach nicht an der Seitenlinie stehen.

Wer ihn im Falle des Falles vertreten würde, steht noch nicht fest. Nach Medienberichten dürfte es Defensive Coordinator Raheem Morris werden.

"Ich bin wirklich froh, dass die Schwangerschaft reibungslos verlaufen ist, meine Frau war unglaublich“, sagte der 37-jährige McVay bei "NBC". Sein ungeborener Sohn sei im Moment sehr aktiv, „es scheint, als ob er jeden Moment kommen könnte. Was für ein Segen das sein wird."