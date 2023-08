Madden NFL 24: Die Neuerungen im Franchise-Modus

Anzeige

Der neue Teil der Madden-NFL-Reihe erscheint am 18. August und Football-Fans dürfen sich auf eine ganze Reihe an Neuerungen im Franchise-Modus (Karrieremodus) freuen. ran zeigt die wichtigsten Neuerungen und Änderungen in Madden NFL 24.

Madden NFL 24 bringt einige Neuerungen und Anpassungen in den Franchise-Modus (Karrieremodus). Besonderer Fokus liegt dabei auf dem Coaching, dem NFL Draft und dem Manager-Aspekt des Spiels. ran zeigt die wichtigsten Neuerungen und Änderungen.