Anzeige

Der "Omaha"-Ausruf von Peyton Manning ist in der NFL legendär. Nun enthüllt Quarterback-Bruder Eli, dass das Wort eigentlich von Tom Brady stammt.

Zu seiner aktiven Zeit sorgte Quarterback Peyton Manning mit seinem berüchtigten "Omaha"-Ausruf für Aufsehen. Immer wieder gab es Erklärungsversuche hinsichtlich der Bedeutung.

Der berühmte Call an der Line of Scrimmage ist aber offensichtlich gar kein Werk des früheren Denver-Spielmachers. So hat dessen Bruder Eli nun verraten, dass er selbst das Wort schon lange vor Peyton in seiner Offense verwendete. Doch auch der Ex-Giants-Spielmacher hat es von jemand anderem.

"Zunächst einmal sollten wir die Dinge richtig stellen", sagte der frühere Sportler: "Ich habe Omaha verwendet, lange bevor Peyton es benutzt hat. Er hat es gestohlen, er hat es gestohlen."

Demnach stand der Ausdruck im Playbook der Giants, genauer gesagt wurde es dort im Rookie-Jahr von Eli Manning (2004) implementiert. Dafür verantwortlich war der damalige Offensive Coordinator John Hufnagel, der seinerzeit von den New England Patriots kam.