Week 3: Lamar Jackson (Baltimore Ravens)

Gegen die Indianapolis Colts zeigte der 26-Jährige erneut, wie vielseitig er ist. Zum 15. Mal in seiner Karriere legte er in einem Spiel sowohl mit Pässen (202) als auch mit dem Football in der Hand (101) mehr als 100 Yards zurück - ein so genanntes Double-Triple. So oft wie ihm ist dieses Kunststück noch niemandem in der NFL gelungen. © ZUMA Wire