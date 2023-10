Wenig verwunderlich also, dass in den USA Stimmen laut werden, Quarterback Kirk Cousins zu traden!

Die Vikings könnten sich also dazu entscheiden, die Saison abzuschenken, den 35-jährigen Cousins (und andere Stars wie Danielle Hunter oder Jordan Hicks) für gute Picks zu traden und in den kommenden Jahren das Team neu aufzubauen.

Und er hat es selbst in der Hand! Der Signal Caller hat eine "No Trade"-Klausel in seinem Vertrag stehen. Einen Wechsel müsste er also selbst genehmigen. Und warum sollte er das tun?