Cardell Hayes wurde am Samstag für den Tod von Will Smith im Jahr 2016 schuldig gesprochen. Er soll den ehemaligen Defensive End der New Orleans Saints erschossen haben.

2016 soll Cardell Hayes für den Tod von Will Smith verantwortlich gewesen sein. Ein Gericht sprach ihn schuldig, wie Medien in den USA berichten. Vor fast acht Jahren wurde der ehemalige Defensive End der New Orleans Saints nach einem Verkehrsunfall erschossen.

Hayes drohen nach der Entscheidung der Jury in einem Wiederaufnahmeverfahren des Falles von 2016 bis zu 40 Jahre Gefängnis.

Bereits im Dezember 2016 war er wegen Totschlags an Smith und versuchten Totschlags an dessen Frau Racquel Smith verurteilt worden. Die Geschworenen stimmten jedoch mit 10:2 Stimmen und die Verurteilung wurde aufgehoben, nachdem der oberste Gerichtshof nicht einstimmige Urteile verboten hatte.

Anschließend wurde Hayes gegen Kaution freigelassen, nachdem er vier Jahre seiner 25-Jährigen Haftstrafe abgesessen hatte. Die Wiederaufnahme des Verfahrens hatte sich unter anderem während der Corona-Pandemie verzögert.

Der stellvertretende Staatsanwalt Matt Derbes habe in seinem Schlussplädoyer eingeräumt, dass Smith betrunken gewesen sei. Es habe einen lautstarken Streit gegeben. Außerdem gab er zu, dass sich im Auto des ehemaligen Football-Profis ebenfalls eine Waffe befand. Es gibt jedoch keine Beweise dafür, dass er diese verwendet hätte.