Die Personalie Shedeur Sanders schlug beim NFL Draft heftige Wellen. Ein Fan war offenbar so sehr betroffen, dass er die Liga nun verklagt.

Shedeur Sanders galt als eines der besten Prospects im diesjährigen NFL Draft. Die Wahrheit, die sich vor rund anderthalb Wochen zeigte, sah jedoch anders aus.

Statt wie ursprünglich erwartet in der ersten ging Sanders in der fünften Runde an 144. Stelle vom Board. Die Cleveland Browns schnappten sich dann doch das junge Quarterback-Talent.

Sanders selbst und seine Familie - darunter NFL-Ikone Deion Sanders - waren ob der großen Erwartungen sichtlich enttäuscht. Doch sie waren nicht die einzigen, die mit dem tiefen Fall von Sanders im Draft zu kämpfen hatten.

Ein Fan fühlte sich besonders gekränkt und ergriff nun außergewöhnliche Maßnahmen.

Das Warten von bzw. auf Sanders soll jenen Fan so "emotional runtergezogen" haben, dass er jetzt die NFL verklagt - und zwar auf die stattliche Summe von 100 Millionen US-Dollar.