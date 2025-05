Große Ringe für nationale Meisterschaften sind auch auf dem College-Level eine gängige Art der Wertschätzung. Dass diese beim Abschluss der Uni-Laufbahn präsentiert werden, ist in Amerika nichts Neues.

Im amerikanischen Stil lief er mit Robe und Bachelor-Hut über die Bühne, um seine symbolische Urkunde entgegenzunehmen. Das Besondere am Outfit des Running Backs waren allerdings seine zwei Super-Bowl-Ringe.

Isiah Pacheco hat mit den Kansas City Chiefs bereits zwei Mal den Super Bowl gewonnen. Jetzt glänzte der NFL -Star auch abseits des Platzes mit dem Abschluss seines Bachelors an der Rutgers University.

Pacheco sorgte mit seinen Super-Bowl-Ringen allerdings für ein seltenes Bild bei einer Graduations-Feier. Für Spieler, die vor ihrem Abschluss bereits gedraftet werden, führt der Weg in wenigen Fällen zurück an die Universität.

Verletzung bringt Zeit zum Studieren

In Woche zwei brach er sich im Spiel gegen die Cincinnati Bengals das Wadenbein und konnte erst in Woche 13 wieder einsteigen. Insgesamt machte er nur sieben Spiele in der vergangenen Saison.

Von 2018 bis 2021 war der 26-Jährige bereits an der Rutgers University als "Student-Athlete", bevor er 2022 in der siebten Runde von den Kansas City Chiefs gedraftet wurde.

Ihm fehlten noch zwei Semester, um den "Bachelor of Arts in Psychologie" abzuschließen, die er nach zwei Super-Bowl-Siegen erfolgreich beendet hat.