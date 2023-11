Vielleicht hatte Charles Barkley damals ja tatsächlich Recht gehabt. Der ehemalige Basketballstar stand am 11. Januar 2014 in der Umkleide der New England Patriots und wollte dringend etwas los werden. Die Patriots hatten wenige Minuten vorher mühelos ihr Playoff-Heimspiel der Divisional Round 43:22 gegen die Indianapolis Colts gewonnen und zum dritten Mal nacheinander das AFC Championship Game erreicht.

Damals, in der ersten Saison unter Belichick, hatten die Patriots nach neun Spielen ebenfalls eine Bilanz von 2:7 - und nach zehn Partien gar eine von 2:8. Aber das Sonntag-Spiel gegen Indianapolis (Colts at Patriots ab 15:30 Uhr im ran-Liveticker) kommt ja erst noch.

Und so kommt heute zwar immer noch der NFL-Rekordchampion (Pittsburgh hat ebenfalls sechs Super Bowl-Siege, Anm. d. Red.) nach Frankfurt, vor allem aber eines der aktuell schlechtesten Teams. Ein Team, das von seiner glorreichen Vergangenheit zehrt - und dessen Gegenwart so miserabel aussieht, wie seit dem Herbst 2000 nicht mehr.

Patriots-Fans über Absturz enttäuscht

Die Enttäuschung über diesen Absturz ist in und um Boston riesig, teilweise sogar schon in Wut und Verzweiflung umgeschlagen. Fans buhten die Mannschaft am Sonntag nach der 17:20-Heimniederlage gegen die Washington Commanders aus - und hielten sich in den vergangenen Tagen auch nicht im lokalen Sportradio zurück. Die Partie war insgeheim als Wendepunkt angedach gewesen. Ein Sieg gegen Washington, ein weiterer Erfolg in Frankfurt gegen die Colts - und dann mit einer 4:6-Bilanz in die Bye Week gehen.

Doch nun ist die Saison bereits nach neun Partien verloren. "Was man von den Spielern hört, die Körpersprache, die sie insgesamt auf dem Feld zeigen, all das bringt mich zur Frage, wie sehr die Mannschaft noch an sich glaubt?", sagte Ted Johnson nach der Niederlage gegen Washington beim TV-Sender "NBC Sports Boston".

Johnson spielte als Linebacker zehn Jahre für die Patriots, gewann mit New England 2002, 2004 und 2005 den Super Bowl. Er kennt Belichick und dessen Methoden, hat immer noch gute Kontakte zum Team und ist überzeugt, dass es demnächst noch unruhiger wird. "Ich denke, es werden mehr und mehr Stories an die Öffentlichkeit geraten, wie verärgert die Spieler sind und dass sie Bill Belichick mehr als je zuvor hinterfragen."