Anzeige Die Krise der New England Patriots fordert nun offenbar Konsequenzen. Laut einem aktuellen Bericht soll das Aus von Head Coach Bill Belichick beschlossen sein. von Oliver Jensen In der vergangenen Woche endete die Durststrecke der New England Patriots, als sie nach fünf Niederlagen in Folge mit 21:18 gegen die Pittsburgh Steelers siegten. Seinen Job konnte der Head Coach Bill Belichick, der mit den Patriots insgesamt sechs Mal den Super Bowl gewann, dadurch aber offenbar nicht retten. Zumindest will Tom E. Curran von "NBC Sports Boston" wissen, dass das Aus des Head Coachs bereits beschlossen ist. Während eines Interviews am Montag in der "Arbella Early Edition"-Sendung erklärte der Insider: "Als sie die 6:10-Niederlage gegen die Colts in Deutschland hinter sich hatten, haben die Gespräche, die ich in dieser Woche geführt habe, sehr deutlich gemacht, dass eine Entscheidung getroffen wurde. Sie wollen die Saison noch zu Ende spielen und am Ende des Jahres werden sich die Wege dann aus verschiedenen Gründen trennen."

Belichick steht noch 2024 unter Vertrag und könnte Bestandteil eines Trades werden Curran merkte an, dass eine Entlassung Belichicks während der Saison höchst unwahrscheinlich sei. Da der Trainer und General Manager in Personalunion auch noch 2024 unter Vertrag steht, könnte er sogar als Bestandteil eines Trades genutzt werden. Nachdem New England ihn im Jahr 2000 in einem Trade mit den New York Jets erworben hatte, könnten sie nun also versuchen, die bestmögliche Rendite zu erzielen, wenn andere Teams Interesse zeigen. Die Patriots stehen aktuell bei einer enttäuschenden Bilanz von drei Siegen und zehn Niederlagen. Am Sonntag steht das schwierige Heimspiel gegen die Kansas City Chiefs an, ehe nicht minder herausfordernde Auswärtsspiele bei den Denver Broncos und Buffalo Bills stattfinden. Im letzten Saisonspiel daheim geht es gegen die New York Jets.

