New England Patriots - Bill Belichick: Ein Abend reicht nicht als Wertschätzung für Tom Brady

Tom Brady wird am 10. September von den New England Patriots rund um das Heimspiel gegen die Philadelphia Eagles geehrt. Für Trainer Bill Belichick ist das nicht annähernd genug.

von Andreas Reiners

Die New England Patriots werden Quarterback-Legende Tom Brady im ersten Heimspiel der Saison gegen die Philadelphia Eagles gebührend ehren. Brady hatte von 2000 bis einschließlich 2019 bei den Patriots gespielt und mit der Franchise sechs Mal den Super Bowl gewonnen.

Einer, der sich ganz besonders auf den speziellen Abend in Foxboro freut, ist Head Coach Bill Belichick.

Am 10. September kommt das einstige kongeniale Trainer-Quarterback-Duo, das eine Ära bei den Patriots und in der NFL prägte, erstmals seit Bradys Weggang in der Offseason 2020 wieder bei den Pats zusammen.

"Ich habe ein paar Mal mit Tom gesprochen. Ich freue mich immer darauf, Tom zu sehen. Es war eine großartige Erfahrung und Gelegenheit für mich, Tom zu trainieren", sagte Belichick am Montag in der "The Greg Hill Show".