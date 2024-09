Anzeige

Quarterback Drake Maye, der Erstrunden-Pick der New England Patriots, gab bei der Niederlage gegen die New York Jets sein NFL-Debüt und zeigte gute Ansätze.

von Oliver Jensen

Als das Spiel gegen die New York Jets ohnehin schon verloren war, durfte der Hoffnungsträger der New England Patriots sein Debüt geben. 4:24 Minuten vor Spielende, in dem letzten Drive seiner Mannschaft, übernahm Drake Maye für Jacoby Brissett.

Von der eigenen 42-Yard-Linie beginnend, führte er die bis dahin harmlosen Patriots immerhin in die gegnerische Redzone bis an die Sieben-Yard-Linie, ehe ein Sack den Drive als letzten Spielzug des Spiels beendete. Der Spielstand von 3:24 blieb damit unverändert. Maye, der beim NFL Draft 2024 als Nummer-3-Pick von den Patriots ausgewählt wurde, brachte bis dahin vier von acht Pässen für 22 Yards an den Mann.

Wie es sich für ihn angefühlt hat? "Natürlich möchte man nicht zum ersten Mal bei einer ordentlichen Niederlage auf dem Platz stehen, aber gleichzeitig will man einfach nur loslegen, ein paar Plays machen und Spaß haben", sagte er direkt nach Spielende in der Umkleidekabine.

"Ich fühlte mich etwas nervös", gab der 22-Jährige zu: "Aber es war auch ein toller Abend vor dieser Kulisse und in dieser Atmosphäre." Zuvor bekam er von Head Coach Jerod Mayo noch ein paar Sätze gesagt: "Er sagte, sei einfach schlau mit dem Ball, mache keine dummen Sachen, gehe einfach raus und habe Spaß. Das ist dein Moment, gehe raus und mache ein paar Plays."