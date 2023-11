NFL: Week 12 - Giants stürzen Patriots tiefer in die Krise - Jaguars ringen Texans nieder

Anzeige

Am zwölften Spieltag sichern sich die New York Giants gegen die New England Patriots den zweiten Sieg in Folge. Die Jaguars zittern sich gegen die Texans zum Sieg.

New Orleans Saints @ Atlanta Falcons 15:24

Die New Orleans Saints verpassen die Chance, ihre Führung in der NFC South auszubauen. Das Team von Head Coach Dennis Allen konnte den Ball in der Offensive gut bewegen - allerdings nur bis zur Redzone.

Dort angekommen implodierte die Offensive um Quarterback Derek Carr: Eine Interception, Incompletions und Abstimmungsfehler mit seinen Passempfängern waren die Folge. Fünf Besuche in der Redzone brachten keinen einzigen Touchdown ein.

Auf der anderen Seite setzte Head Coach Arthur Smith auf das Laufspiel. Rookie-Sensation Bijan Robinson sammelte 91 der insgesamt 228 Rushing Yards. Er erlief und fing zudem einen Touchdown. Quarterback Desmond Ridder, der wieder zum Starter ernannt wurde, erlebte einen durchwachsenen Arbeitstag. Der Youngster brachte 13 seiner 21 Pässe für 168 Yards an. Er verbuchte einen Touchdown und zwei Interceptions.

Beide Teams weisen nun eine Bilanz von 5:6 auf.