New England Patriots: Mac Jones steht vor seinem Schicksalsspiel

Anzeige

Das Spiel bei den Las Vegas Raiders könnte die nahe sportliche Zukunft von Patriots-Quarterback Mac Jones entscheiden.

Nicht nur für die New England Patriots steht am Abend enorm viel auf dem Spiel. Auch für Pats-Quarterback Mac Jones könnte das Aufeinandertreffen mit den Raiders in Las Vegas (ab 22:05 Uhr im Liveticker) ein Schicksalsspiel werden.

Wie NFL-Experte Ian Rapoport erfahren haben will, steht Jones gegen das Team des Deutschen Jakob Johnson schon von Beginn an unter Druck.

Demnach könnten bereits die ersten Drives der Pats die vorerst letzten für den 25-Jährigen gewesen sein, wenn sie nicht den gewünschten Erfolg bringen.

Jones hatte schon in den vergangenen beiden Spielen nicht gut ausgesehen. Sowohl gegen die Dallas Cowboys (3:38) als auch gegen die New Orleans Saints (0:34) wurde er aber erst sehr spät für Bailey Zappe ausgewechselt.