NFL: Cleveland Browns - Shedeur Sanders überrascht nach Draft-Absturz mit Aussagen zu Kritikern

Shedeur Sanders will es nach seinem Abrutschen im Draft nicht den Kritikern beweisen, sondern sich selbst.

Er war der mit Abstand polarisierendste Kandidat beim diesjährigen NFL Draft: Shedeur Sanders. Der hochgehandelte Quarterback-Rookie rutschte bis in die fünfte Runde ab und wurde erst am dritten Tag von den Cleveland Browns gedraftet.

Der 23-Jährige ging als sechster Spielmacher insgesamt und als zweiter von den Browns gepickter Quarterback vom Board. Allen Kritikern und Zweiflern beweisen will es der Sportler aber nicht unbedingt.

"Mein Job hier ist es nicht, den Leuten zu beweisen, dass sie falsch liegen. Ich beweise mir selbst, dass ich recht habe", sagte er laut "NFL Media" während einer Pressekonferenz im Rahmen des Rookie Minicamp der Franchise: "Und ich glaube immer noch fest an mich."

Vor allem der Glaube an seine eigene Stärke ist für Sanders ein Thema. "Ich habe einfach das Gefühl, dass es im Leben nur mich gegen mich gibt", wird er vom "The Akron Beacon-Journal" zitiert. "Ich kann keine andere Entscheidung als diese kontrollieren. Also versuche ich einfach, immer mein Bestes zu geben."