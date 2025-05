Der Spielplan für die NFL-Saison 2025 nimmt langsam Formen an. Jetzt steht die Terminierung von zwei weiteren Partien an. Nach der Verkündung des Auftaktspiels der NFL-Saison 2025 mit dem Gastspiel der Dallas Cowboys beim Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles steht das Datum zwei weiterer Partien fest. Hier alle fixen Entwicklungen in der Übersicht.

+++ 13.05.: Steelers gegen Vikings in Irland +++ Die NFL wird am 28. September in Dublin (Irland) zu Besuch sein. Laut einem Tweet von NFL-Insider Dov Kleiman auf "X" treffen dort die Pittsburgh Steelers auf die Minnesota Vikings.

+++ 13.05.: Chiefs empfangen die Broncos am Weihnachtsabend in Kansas City +++ Zum zweiten Mal in Folge spielen die Kansas City Chiefs an Weihnachten. Die Denver Broncos sind in der Weihnachtsnacht in Kansas City zu Gast. Das Spiel wird auf Amazon Prime Video übertragen. In der vergangenen Saison traten sie am 25. Dezember bei den Pittsburgh Steelers an. Die NFL-Übertragung erreichte an Weihnachten hohe Einschaltquoten. Die Liga plant, in Zukunft jedes Jahr zu Weihnachten drei Spiele zu bestreiten. Und zwar unabhängig davon, auf welchen Wochentag Das Fest fällt.

+++ 13.05.: Eagles empfangen Bears im Black Friday-Spiel +++ Die amtierenden Super-Bowl-Champions, die Philadelphia Eagles, kennen bereits drei Spiele ihres Spielplans. Die neueste Bekanntgabe des Spielplans sieht vor, dass die Eagles die Bears am Black Friday, dem 28. November, um 15 Uhr ET empfangen (21 Uhr deutscher Zeit). Das Spiel wird auf Prime Video übertragen. Am 4. September eröffnen die Eagles die Saison mit einem Spiel gegen die Dallas Cowboys. Am Samstag in Woche 16 treffen die Eagles in Washington auf die Washington Commanders.

