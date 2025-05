NFL: New Orleans Saints verpflichten neuen Quarterback mit Wett-Skandal-Hintergrund

Der 23-Jährige wurde im diesjährigen NFL Draft von keiner Franchise ausgewählt. Am College spielte er 2021 an der Iowa State als zweiter Quarterback hinter Starter (und späterem Mister Irrelevant ) Brock Purdy.

Von allen Teams der NCAA verbannt

Seine College-Karriere musste er dadurch an der Iowa Western Universität in der NJCAA beenden. Bei den Saints durfte Dekkers bereits am Rookie Mini Camp am vergangenen Wochenende teilnehmen.

Die Franchise reagiert damit auch auf den Rücktritt des eigentlichen Starters Derek Carr.

Aktuell kämpfen neben dem diesjährigen Zweitrunden-Pick Tyler Shough auch Spencer Rattler und Jake Haener um die vakante Position des Saints Starting-Quarterbacks in New Orleans.