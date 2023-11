New England Patriots: Mac Jones ist endgültig verheizt - Kommentar

Anzeige

Mac Jones wird vor dem entscheidenden Drive gegen die Indianapolis Colts in Frankfurt auf die Bank strafversetzt. So kann es für den Quarterback bei den New England Patriots eigentlich keine Zukunft geben. Ein Kommentar.

Aus Frankfurt berichtet Kevin Obermaier

1:54 Minuten auf der Uhr. 86 Yards zu gehen. Die Patriots vier Punkte hinten. Ein Touchdown muss her.

Und Mac Jones - Franchise-Quarterback, 15. Pick im Draft 2021, Hoffnungsträger - sitzt auf der Bank. Die Höchststrafe.

Eine Entscheidung, so wahnwitzig, dass sie sogar der Stadionsprecher, der die Spielzüge durchgibt, nicht mitbekam. "Mac Jones to Rhamondre Stevenson for 5 Yards." Pause. "Sorry, correction, that was Bailey Zappe."

Wahnwitzig - aber überraschend nur wegen des Zeitpunkts. Eigentlich hätte Jones schon viel früher auf die Bank gehört.

"Ich muss besser spielen. Ich habe nicht gut gespielt", gab Jones auf der Pressekonferenz nach der so enttäuschenden Partie immer wieder mantraartig zu.

Kein Mut, lediglich Checkdown-Pässe. Nur 170 Yards. Und eine hanebüchene Interception an der 15-Yard-Linie der Colts trotz eines weit offenen Receivers viereinhalb Minuten vor Schluss.

Was lief schief? Jones schüttelte den Kopf, wiederholte: "Ich muss besser spielen."