Im zweiten Frankfurt-Spiel der NFL-Geschichte hat sich die Krise der New England Patriots fortgesetzt. Quarterback Mac Jones erhielt in der Schlussphase die Höchststrafe.

Von Chris Lugert

Die Krise der New England Patriots hat sich auch im zweiten Frankfurt-Spiel der NFL-Geschichte fortgesetzt. Gegen die Indianapolis Colts verloren die Pats in einem lange Zeit ereignisarmen Spiel mit 6:10 (3:7). Mit einer Bilanz von 2-8 steht New England weiterhin ganz am Ende der AFC, der Druck auf Trainer-Legende Bill Belichick dürfte weiter zunehmen.

Die Colts hingegen stehen nun bei einer ausgeglichenen Bilanz von fünf Siegen sowie fünf Niederlagen und wahrten sich ihre kleine Außenseiterchance auf die Teilnahme an der Postseason.

Bei den Patriots wurde Quarterback Mac Jones für den finalen Drive der Partie gebenched, nachdem er sich zuvor eine ganz bittere Interception geleistet hatte. Bailey Zappe übernahm, konnte den Rückstand aber nicht mehr drehen und beendete das Spiel stattdessen seinerseits mit einer weiteren Interception endgültig.

Sowohl die Patriots als auch die Colts gehen nach dem Deutschland-Spiel in ihre Bye Week. Danach muss New England zu den New York Giants, die Colts empfangen die Tampa Bay Buccaneers.

Vor 50.000 Zuschauern im "Deutsche Bank Park" bekamen die Patriots zuerst den Ball und marschierten vorrangig mit den Running Backs Rhamondre Stevenson und Ezekiel Elliott über das Feld. Ein Touchdown gelang der Offense aber nicht, Kicker Chad Ryland verwandelte ein Field Goal aus 37 Yards zur Führung.