New England Patriots müssen Mike Vrabel als Head Coach holen! Ein Kommentar

Die Tennessee Titans haben sich von Head Coach Mike Vrabel getrennt. Das sollte gute Nachrichten für die New England Patriots sein, die einen Umbruch anstreben. New England muss alles dafür tun, seinen verlorenen Sohn zurückzuholen, bevor die Chance weg ist.

von Kai Esser

"Wir hatten so viel Erfolg hier, haben so viele Spiele gewonnen und ich weiß nicht, ob ich das richtig genossen habe. Ich bin einfach weitergezogen." Das sagte Mike Vrabel im vergangenen Jahr, als er in die franchise-eigene Hall of Fame der New England Patriots aufgenommen wurde.

Der ehemalige Linebacker spielte von 2001 bis 2008 für die Patriots. Eine Zeit, in der er und die Franchise drei Super Bowls holten und in einem weiteren standen. Das Tandem Vrabel und Patriots stand für Erfolg, das Defense-Ass war einer der Katalysatoren für die Dynastie in Foxborough.

Nun wurde er nach sechs Jahren bei den Tennessee Titans als Head Coach recht überraschend entlassen. Die perfekte Gelegenheit für sein Ex-Team, das ebenfalls einen Umbruch anstrebt, zuzuschlagen.

Wenn man sich jetzt, nach der schlechtesten Saison in diesem Jahrtausend, nicht von Coaching-Legende Bill Belichick emanzipiert, wann dann?