New England Patriots: So sehr litten Tom Brady und Co. nach der Niederlage gegen die New York Giants

In einer Dokumentation geben die Protagonisten der Patriots erschütternde Einblicke in ihr Seelenleben nach der Drama-Niederlage im Super Bowl 2008 gegen die New York Giants.

Etwas mehr als 16 Jahre ist es nun her, dass die New England Patriots einen der dramatischsten Super Bowls der Geschichte verloren haben.

Doch Tom Brady kann sich immer noch genau daran erinnern, wie elend er sich nach der 14:17-Niederlage seiner Patriots gegen die New York Giants in Super Bowl XLII gefühlt hatte.

"Wir waren am Boden zerstört. Es war niederschmetternd ", sagte Brady in der Dokumentation von "Apple TV" über die Ära der Patriots.

Was ihn besonders schmerzte, war die verpasste Chance, etwas Historisches zu erreichen. Etwas, was bis zum heutigen Tag nur die Miami Dolphins in der Saison 1972 schafften: über die komplette Saison, inklusive Playoffs und Super Bowl, ungeschlagen zu bleiben.

"Das war unser historisches Spiel. Das wäre alles gewesen. Wir waren so am Boden zerstört, wie man es nur sein kann. Wir konnten nicht schlafen. Wir konnten lange Zeit nicht schlafen“, erinnerte sich der Star-Quarterback, der sich damals im Februar 2008 dem Giants-Quarterback Eli Manning geschlagen geben musste.

Bradys damaliger Teamkollege Randy Moss bekommt wahrscheinlich heute noch Albträume beim Gedanken an den entscheidenden Spielzug, der den Pats womöglich den Sieg kostete.