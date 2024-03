Anzeige

Chase Young wird vermutlich Teile der Saisonvorbereitung der New Orleans Saints verpassen. Der Defensive End leidet an einer Nackenverletzung, die eine Operation erfordert.

Am Montag nahmen die New Orleans Saints Chase Young für ein Jahr und 13 Millionen US-Dollar unter Vertrag, am Dienstag vermeldete die Franchise direkt die nächste Neuigkeit zum Defensive End.

Wie mehrere US-Medien berichteten, muss sich Young in der Offseason einer Operation unterziehen. Grund dafür ist eine Nackenverletzung.

Laut "ESPN" soll der 24-Jährige bis zum Start der Regular Season im September fit sein, Teile des Training Camps wird er jedoch verpassen.

Wie es weiter heißt, seien sich die Saints - wie auch andere Teams - der Verletzung bewusst gewesen. Abgeschreckt habe sie das jedoch nicht.

Bereits die erste Partie der vergangenen Spielzeit verpasste Young aufgrund einer Blessur am Nacken, in den zwei Jahren zuvor kam er unter anderem wegen eines Kreuzbandrisses nur in zwölf Spielen zum Einsatz.