Nachdem mehrere Skandal-Mails geleakt wurden, trat Ex-Raiders-Coach Jon Gruden von seinem Posten zurück und verklagte die NFL. Nun wird er offenbar als Berater am Trainingscamp der New Orleans Saints teilnehmen.

Erst kürzlich berichtete "ESPN", Gruden werde die Klage gegen die NFL nicht aufgeben, "bis das ganze Haus niedergebrannt ist".

Jetzt soll der ehemalige Head Coach der Las Vegas Raiders und Tampa Bay Buccaneers eine Beraterrolle im Trainingscamp der New Orleans Saints einnehmen, das berichtet "New Orleans Time-Picayune".

Bereits in der Offseason hatte Gruden an einigen Trainingseinheiten der Saints teilgenommen, insbesondere um Derek Carr, der in Oakland unter Gruden spielte, beim Erlernen des neuen Offensivschemas zu unterstützen.

Ob der 59-Jährige über die Saison hinweg mit der Offense der Saints arbeiten wird, ist unklar. Eine offizielle Anstellung scheint aber eher unwahrscheinlich, auch weil die Klage Grudens gegen die NFL und Commissioner Goodell immer noch läuft.