New York Giants: Bill Belichick reagiert mit deutlichem Statement auf Comeback-Spekulationen
- Veröffentlicht: 15.11.2025
- 09:54 Uhr
- Tobias Wiltschek
Bill Belichick hegt keine Ambitionen auf den Trainer-Job bei den New York Giants. In einem offiziellen Statement geht er sogar noch weiter.
Nach der Entlassung von Brian Daboll bei den New York Giants dauerte es nicht lange, bis Bill Belichick in den Fokus der Spekulationen um die Nachfolge geriet.
Die hat die Trainer-Legende nun in aller Deutlichkeit dementiert. "Ich habe großen Respekt vor der Organisation der New York Giants", beginnt Belichick sein Statement, das er auf Instagram gepostet hat.
Das aber bedeute nicht, dass er aktuell Ambitionen auf den Trainer-Posten der Giants hege. "Trotz der kursierenden Gerüchte habe ich jedoch keine Stelle als Head Coach in der NFL angestrebt und werde dies auch in Zukunft nicht tun", erteilte der 73-Jährige jeglichen Spekulationen eine Absage.
Er fokussiere sich stattdessen weiter auf seine Aufgabe als Head Coach der University of North Carolina: "Seit meiner Ankunft in Chapel Hill ist mein Engagement für das UNC-Football-Programm ungebrochen. Wir erhalten enorme Unterstützung von der Universität, unseren Alumni und der gesamten Carolina-Gemeinschaft."
Deswegen werde er seine Arbeit weiterhin ausschließlich dem Ziel widmen, "dieses Team weiter zu verbessern, unsere Spieler zu fördern und ein Programm aufzubauen, das die Tar-Heel-Fans stolz macht".
NFL: Belichick dankt den Giants
Belichick vergaß dabei nicht, der Giants-Franchise für die Erfahrungen zu danken, die er während seiner Zeit im Big Apple gemacht hat. "Die New York Giants haben in meinem Leben und meiner Karriere als Trainer eine wichtige Rolle gespielt. Es war mir eine Ehre, für die Familie Mara zu arbeiten und über ein Jahrzehnt lang Mitglied des Stabs von Coach Parcells zu sein."
Belichick begann seine Trainer-Karriere in der NFL schon sehr früh und wurde bereits 1979 im Alter von 27 Jahren Assistant Coach der Giants. Bill Parcells, der vier Jahre später zu den Giants wechselte, galt als sein Mentor.
Belichick selbst wurde später zum erfolgreichsten Head Coach der NFL, indem er die New England Patriots zusammen mit Quarterback Tom Brady sechsmal zum Super-Bowl-Triumph führte.
Seit Anfang 2025 trainiert er North Carolina in der College-Liga NCAA.