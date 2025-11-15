New York Giants: Bill Belichick reagiert mit deutlichem Statement auf Comeback-Spekulationen

Bill Belichick hegt keine Ambitionen auf den Trainer-Job bei den New York Giants. In einem offiziellen Statement geht er sogar noch weiter.

Von Tobias Wiltschek

Nach der Entlassung von Brian Daboll bei den New York Giants dauerte es nicht lange, bis Bill Belichick in den Fokus der Spekulationen um die Nachfolge geriet.

Die hat die Trainer-Legende nun in aller Deutlichkeit dementiert. "Ich habe großen Respekt vor der Organisation der New York Giants", beginnt Belichick sein Statement, das er auf Instagram gepostet hat.

Das aber bedeute nicht, dass er aktuell Ambitionen auf den Trainer-Posten der Giants hege. "Trotz der kursierenden Gerüchte habe ich jedoch keine Stelle als Head Coach in der NFL angestrebt und werde dies auch in Zukunft nicht tun", erteilte der 73-Jährige jeglichen Spekulationen eine Absage.

Er fokussiere sich stattdessen weiter auf seine Aufgabe als Head Coach der University of North Carolina: "Seit meiner Ankunft in Chapel Hill ist mein Engagement für das UNC-Football-Programm ungebrochen. Wir erhalten enorme Unterstützung von der Universität, unseren Alumni und der gesamten Carolina-Gemeinschaft."