New York Giants gelingt gegen Washington Commanders unrühmliches NFL-Kunststück

Die New York Giants schreiben gegen die Washington Commanders ein unrühmliches Stück NFL-Geschichte.

Schreibt ein NFL-Team Geschichte, gibt es in den meisten Fällen Grund zur Freude. Auf die New York Giants trifft dies gewiss nicht zu.

In Woche zwei der neuen NFL-Saison, die gleichzeitig die 100. Spielzeit von "Big Blue" darstellt, ist der Franchise ein besonderes "Kunststück" gelungen. Bei der 18:21-Niederlage gegen die Washington Commanders wurden die Giants zum ersten Team in der NFL-Historie, welches drei Touchdowns erzielt, keinen Touchdown zugelassen – und trotzdem das Spiel in der regulären Spielzeit verloren hat.

Wie aber konnte es dazu kommen? Zwar fanden sich in Devin Singletary, Malik Nabers und Wan'Dale Robinson gleich drei Giants-Spieler in der Endzone wieder, Commanders-Kicker Austin Seibert verwandelte derweil aber sieben Field Goals.

Unglücklich für die Gäste aus dem Big Apple: Kicker Graham Gano verletzte sich bereits beim Opening Kickoff. Einen Ersatzkicker hatten die Giants nicht im Kader. Nach dem ersten Touchdown versuchte sich Punter Jamie Gillan am Extrapunkt, scheiterte aber.