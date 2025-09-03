Wie leistungsfähig ist Aaron Rodgers? Rund um den Quarterback gibt es vor dem Saisonstart in der NFL viele Fragen. Ein Video, nur ein paar Sekunden lang, es soll entlarven. Zu sehen ist Aaron Rodgers auf dem Trainingsplatz, der Quarterback, 41, bewegt sich langsam, sehr langsam. Dynamik war allerdings nie seine Stärke. Und doch stellt sich die Frage, was der Footballstar noch im Tank hat, was er noch leisten kann in seiner wohl letzten NFL-Saison. Fragezeichen begleiten die Abschiedstour, die mit einem knisternden Duell beginnt.

Aaron Rodgers: Kein warmer Empfang in Pittsburgh Rodgers, Legende der Green Bay Packers, hat schwierige Zeiten hinter sich. Nach 18 Jahren als "Cheesehead" war der viermalige MVP zu den New York Jets gegangen, hatte sich Mitte September 2023 im ersten Pflichtspiel für den neuen Klub aber einen Achillessehnenriss zugezogen und den Rest der Saison verpasst. Das zweite Jahr verlief mit nur fünf Siegen ebenfalls ernüchternd. Kein Wunder, dass Rodgers lange darüber nachdachte, ob er denn weitermachen will.

Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Er will. Die Pittsburgh Steelers holten den Routinier, nach monatelanger Denkpause sagte Rodgers Anfang Juni Ja. Ähnlich wie zwei Jahre zuvor, als er sich vor dem Wechsel von den Packers zu den Jets viel Zeit gelassen und sich dafür sogar in eine mehrtägige Isolation ("darkness retreat") begeben hatte. Sein Plan bei den Jets ging nicht auf – und es darf bezweifelt werden, dass es diesmal anders ist. Einen warmen Empfang gab es nicht, Terry Bradshaw, Klubidol der Steelers, war schon vor dem Deal außer sich. "Das ist ein Witz", sagte der "Blonde Bomber", einst Quarterback und viermaliger Super-Bowl-Sieger. "Der Kerl muss in Kalifornien bleiben. Geh' irgendwo hin, kau' auf Baumrinde herum und flüstere den Göttern da draußen zu", forderte Bradshaw, allerdings vergeblich. Und so greift Rodgers nochmal an, wohl zum letzten Mal. Er sei sich "ziemlich sicher", dass er nach der kommenden Saison aufhören werde, sagte die frühere Ausnahmefigur wenige Wochen nach der Einigung, "deshalb haben wir nur einen Einjahresvertrag abgeschlossen." Er wolle seine Laufbahn "mit viel Liebe, Spaß und Frieden" abschließen. "Ich habe 20 verdammte Jahre gespielt. Ich habe es genossen, und es gibt keinen besseren Ort, um aufzuhören", so Rodgers.

