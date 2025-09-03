Anzeige
American Football

NFL-Saison 2025: MVP und Spieler des Jahres werden goldenene Aufnäher auf ihren Trikots tragen - besondere Ehre für Josh Allen und Co.

  • Veröffentlicht: 03.09.2025
  • 13:50 Uhr
  • Daniel Kugler

Besondere Ehre: Der MVP und die Spieler des Jahres werden in der kommenden Saison mit einen goldenen Emblem auf ihren Trikots auflaufen.

Von Daniel Kugler

NFL-Spieler tragen grundsätzlich das Logo der Liga auf dem Kragen ihrer Trikots.

Bei einigen Auserwählten kommen in der Saison 2025 aber auch noch weitere Embleme hinzu.

Wie "ESPN" berichtet, werden der MVP der Liga sowie die Spieler des Jahres in der in wenigen Tagen beginnenden neuen Spielzeit zum ersten Mal einen goldenen Aufnäher mit dem Logo tragen. Der Ehren-Patch ist vom NFL Honors-Logo inspiriert.

August 22, 2025: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws a pass during an NFL, American Football Herren, USA preseason football game against the Chicago Bears at GEHA Field at Ar...

Kein NFL-Highlight verpassen! Alle Zusammenfassungen gibt es auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Die Gewinner der NFL Honors 2024 sind Bills-Quarterback Josh Allen (MVP), Eagles-Running Back Saquon Barkley (Offensive Player of the Year), Broncos-Cornerback Patrick Surtain II (Defensive Player of the Year), Commanders-Quarterback Jayden Daniels (Offensive Rookie of the Year) und Rams-Linebacker Jared Verse (Defensive Rookie of the Year).

Die goldenen Wappen werden während der gesamten Saison auf den Trikots der fünf Spieler zu sehen sein, beginnend mit dem Saisonauftakt der Eagles gegen die Cowboys am Donnerstag.

Die NFL ehrt Kapitäne außerdem mit einem "C"-Emblem auf dem Trikot. Darüber hinaus tragen die Gewinner des Walter Payton Man of the Year Award für den Rest ihrer Karriere einen speziellen Aufnäher auf ihren Trikots.

Das Wichtigste in Kürze

  • Spielplan der Saison 2025

  • Tom Brady bezeichnet Rivalen als "besten Passgeber der Geschichte"

  • NFL: So tippt ran den 1. Spieltag der Saison 2025

