Besondere Ehre: Der MVP und die Spieler des Jahres werden in der kommenden Saison mit einen goldenen Emblem auf ihren Trikots auflaufen. Von Daniel Kugler NFL-Spieler tragen grundsätzlich das Logo der Liga auf dem Kragen ihrer Trikots. Bei einigen Auserwählten kommen in der Saison 2025 aber auch noch weitere Embleme hinzu. Parsons-Trade: War alles nur ein Missverständnis?

Parsons: Cowboys-Star weist Anschuldigungen von Owner Jones zurück Wie "ESPN" berichtet, werden der MVP der Liga sowie die Spieler des Jahres in der in wenigen Tagen beginnenden neuen Spielzeit zum ersten Mal einen goldenen Aufnäher mit dem Logo tragen. Der Ehren-Patch ist vom NFL Honors-Logo inspiriert.

Die Gewinner der NFL Honors 2024 sind Bills-Quarterback Josh Allen (MVP), Eagles-Running Back Saquon Barkley (Offensive Player of the Year), Broncos-Cornerback Patrick Surtain II (Defensive Player of the Year), Commanders-Quarterback Jayden Daniels (Offensive Rookie of the Year) und Rams-Linebacker Jared Verse (Defensive Rookie of the Year). Die goldenen Wappen werden während der gesamten Saison auf den Trikots der fünf Spieler zu sehen sein, beginnend mit dem Saisonauftakt der Eagles gegen die Cowboys am Donnerstag. Die NFL ehrt Kapitäne außerdem mit einem "C"-Emblem auf dem Trikot. Darüber hinaus tragen die Gewinner des Walter Payton Man of the Year Award für den Rest ihrer Karriere einen speziellen Aufnäher auf ihren Trikots.

