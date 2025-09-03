Der Künstler für die Halbzeit-Show in Dublin ist bekannt: Der englische Singer-Songwriter Myles Smith wird beim ersten NFL-Spiel auf irischem Boden auftreten.

Die NFL hat den Künstler für die Halbzeit-Show beim Dublin Game 2025 bekanntgegeben.

Der englische Folk-Pop-Sänger Myles Smith wird beim ersten Regular-Season-Spiel auf irischem Boden auftreten.