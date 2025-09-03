NFL 2025
NFL in Dublin: Halbzeit-Show in Irland mit Myles Smith
- Veröffentlicht: 03.09.2025
- 10:11 Uhr
Der Künstler für die Halbzeit-Show in Dublin ist bekannt: Der englische Singer-Songwriter Myles Smith wird beim ersten NFL-Spiel auf irischem Boden auftreten.
Die NFL hat den Künstler für die Halbzeit-Show beim Dublin Game 2025 bekanntgegeben.
Der englische Folk-Pop-Sänger Myles Smith wird beim ersten Regular-Season-Spiel auf irischem Boden auftreten.
Der 27-Jährige, dessen Songs weltweit bereits über eine Milliarde Mal auf verschiedenen Musik-Plattformen angehört wurden, wird dabei vom "Line-Up Choir" aus Dublin begleitet.
Am 28. September treffen im Croke Park die Pittsburgh Steelers um Quarterback Aaron Rodgers auf die Minnesota Vikings.