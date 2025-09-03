Anzeige
NFL 2025

NFL in Dublin: Halbzeit-Show in Irland mit Myles Smith

  • Veröffentlicht: 03.09.2025
  • 10:11 Uhr

Der Künstler für die Halbzeit-Show in Dublin ist bekannt: Der englische Singer-Songwriter Myles Smith wird beim ersten NFL-Spiel auf irischem Boden auftreten.

Die NFL hat den Künstler für die Halbzeit-Show beim Dublin Game 2025 bekanntgegeben.

Der englische Folk-Pop-Sänger Myles Smith wird beim ersten Regular-Season-Spiel auf irischem Boden auftreten.

Anzeige
Anzeige
August 22, 2025: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws a pass during an NFL, American Football Herren, USA preseason football game against the Chicago Bears at GEHA Field at Ar...

Kein NFL-Highlight verpassen! Alle Zusammenfassungen gibt es auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Anzeige

Der 27-Jährige, dessen Songs weltweit bereits über eine Milliarde Mal auf verschiedenen Musik-Plattformen angehört wurden, wird dabei vom "Line-Up Choir" aus Dublin begleitet.

Anzeige

Das Wichtigste zur NFL

  • NFL: Der Spielplan 2025

  • NFL: Alle News und Highlights zur Saison 2025

Am 28. September treffen im Croke Park die Pittsburgh Steelers um Quarterback Aaron Rodgers auf die Minnesota Vikings.

Mehr News und Videos
Tyreek Hill
News

Team-Kapitäne: Mitspieler entmachten Tyreek Hill

  • 03.09.2025
  • 09:58 Uhr
2190280368
News

Parsons-Trade: War alles nur ein Missverständnis?

  • 03.09.2025
  • 09:58 Uhr

Bill Belichick in der Kritik: "Schreit nach seiner Freundin"

  • Video
  • 01:18 Min
  • Ab 0

NFL: Star der Kansas City Chiefs zeigt seine absurde Garage - wie ein Museum!

  • Video
  • 01:02 Min
  • Ab 0

NFL: Kansas City Chiefs - Patrick Mahomes erlaubt sich Scherz mit Travis Kelce

  • Video
  • 01:06 Min
  • Ab 0

Taylor Swift und Travis Kelce verlobt! Hochzeit in Deutschland?

  • Video
  • 01:07 Min
  • Ab 0
Buffalo Bills v Kansas City Chiefs
News

NFL-Preseason 2025 heute live: Spiele, Termine, Übertragungen - alle Informationen

  • 03.09.2025
  • 07:56 Uhr
2232776876
News

Packers-Sorgen: Muss Parsons fitgespritzt werden?

  • 02.09.2025
  • 12:52 Uhr

NFL: Neuer Spieler-Bereich für Patrick Mahomes - mit Racing-Simulator!

  • Video
  • 01:18 Min
  • Ab 0
imago images 1065220841
News

Parsons: Cowboys-Star weist Anschuldigungen von Owner Jones zurück

  • 02.09.2025
  • 10:24 Uhr