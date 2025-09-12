Aaron Rodgers steht nach vier Touchdown-Pässen zum Saisonauftakt nun dicht vor einem Meilenstein. Er könnte seinen Mentor Brett Favre überholen.

Aaron Rodgers steht vor einem emotionalen Moment in seiner glorreichen NFL-Karriere: Der Star-Quarterback der Pittsburgh Steelers könnte bereits am Sonntag Brett Favres Marke bei Touchdown-Pässen einholen.

Nach einem starken Debüt bei seinem neuen Team ist Rodgers nur noch einen Score vom Ausgleich entfernt – und zwei Würfe vom Überholen.

Rodgers, der vor 20 Jahren von den Green Bay Packers als direkter Nachfolger des legendären Favre gedraftet wurde, hat derzeit 507 Touchdown-Pässe in der Regular Season auf seinem Konto. Favre, der ebenfalls bei den Packers zu Ruhm gelangte, beendete seine Karriere mit 508 Touchdowns.

Sollte Rodgers am Sonntag gegen die Seattle Seahawks einen Touchdown-Pass werfen, würde er mit Favre auf dem vierten Platz der Spieler mit den meisten TD-Pässen in der NFL-Geschichte gleichziehen. Zwei Scores fehlen ihm also, um den alten Mentor zu überholen.