NFL: Alle Werbeplätze für Super Bowl LX verkauft - Sender vermeldet Einnahme-Rekord

Schlechte Nachrichten für alle Unternehmen, die eigentlich gerne einen Werbeplatz im Rahmen der Super-Bowl-Übertragung ergattern wollten. Diese sind laut Angaben von "NBCUniversal" schon jetzt ausverkauft. Der Super Bowl gehört zu den populärsten und spektakulärsten Sport-Events der Welt. Zwar hat die NFL-Saison gerade erst begonnen, jedoch geht der Blick natürlich jetzt schon in Richtung des finalen Showdowns, der am 8. Februar 2026 im Levi's Stadium in Santa Clara steigt.

Wie sehr der Super Bowl boomt, zeigt auch folgendes Detail: Der US-amerikanische TV-Sender "NBCUniversal" gab rund fünf Monate vor der 60. Austragung des Events bekannt, dass schon jetzt alle Werbeplätze ausverkauft seien. Zudem seien auch rund 90 Prozent aller NFL-Werbespots für den Rest der Saison vergeben. NFL: Lamar Jackson entschuldigt sich nach Stadion-Eklat bei gesperrtem Fan Im Februar 2025 sollen laut Angaben des CANUSA-Magazins alleine in den USA 126 Millionen Menschen den Super Bowl gesehen haben. Dementsprechend beliebt sind die Werbeplätze, was sich der übertragende Sender "NBC" zunutze machen kann. US-Medien zufolge kostet ein 30-sekündiger Werbe-Clip rund sieben Millionen US-Dollar. Dies sei bereits im Vorjahr der Fall gewesen, als "Fox" die Übertragungsrechte hatte.

NFL 2025: Das kosten die Biere im Stadion 1 / 33 © IMAGO/USA TODAY Network Bierpreise in den NFL-Stadien in der Saison 2025

Bereits nach Woche 1 der NFL-Saison 2025 ist klar: Das Stadionbier (16 oz/473 ml) ist kein günstiger Spaß. Der Durchschnittspreis beträgt 10,75 US-Dollar. ran gibt einen Überblick.

(Quelle: https://1075thefan.com/playlist/price-of-beer-at-every-nfl-stadium-2025/item/1)

Auch interessant: NFL 2025: Preise für Hotdogs in den 30 Stadien im Überblick © Icon Sportswire Cincinnati Bengals im Paycor Stadium

6,80 US-Dollar © 2022 Getty Images Cleveland Browns im Cleveland Browns Stadium

7,15 US-Dollar © 2024 Getty Images Detroit Lions im Ford Field

7,20 US-Dollar © 2019 Getty Images Minnesota Vikings im U.S. Bank Stadium

8,05 US-Dollar © 2024 Getty Images Indianapolis Colts im Lucas Oil Stadium

8,18 US-Dollar © 2016 Getty Images Denver Broncos im Empower Field at Mile High

8,29 US-Dollar © 2024 Getty Images Arizona Cardinals im State Farm Stadium

8,31 US-Dollar © 2023 Getty Images Atlanta Falcons im Mercedes Benz Stadium

8,50 US-Dollar © 2023 Getty Images New England Patriots im Gilette Stadium

8,58 US-Dollar © Icon Sportswire Kansas City Chiefs im Arrowhead Stadium

9,20 US-Dollar © 2024 Getty Images Buffalo Bills im Highmark Stadium

9,40 US-Dollar © 2023 Getty Images Seattle Seahawks im Lumen Field

9,71 US-Dollar © 2023 Getty Images Dallas Cowboys im AT&T Stadium

9,71 US-Dollar © 2024 Getty Images Pittsburgh Steelers im Acrisure Stadium

9,99 US-Dollar © 2023 Getty Images Jacksonville Jaguars im TIAA Bank Field

10,24 US-Dollar © Shutterstock Carolina Panthers im Bank of America Stadium

10,49 US-Dollar © USA TODAY Network Green Bay Packers im Lambeau Field

10,50 US-Dollar © 2024 Getty Images Tennessee Titans im Nissan Stadium

10,73 US-Dollar © 2023 Getty Images Baltimore Ravens im M&T Bank Stadium

10,99 US-Dollar © USA TODAY Network Philadelphia Eagles im Lincoln Financial Field

11,24 US-Dollar © Icon Sportswire Chicago Bears im Soldier Field

11,25 US-Dollar © 2023 Getty Images New Orleans Saints im Caesars Superdome

11,75 US-Dollar © Shutterstock Miami Dolphins im Hard Rock Stadium

12,00 US-Dollar © Shutterstock Houston Texans im NRG Stadium

12,79 US-Dollar © 2023 Getty Images New York Jets im Met Life Stadium

13,00 US-Dollar © 2023 Getty Images New York Giants im Met Life Stadium

13,00 US-Dollar © 2023 Getty Images Los Angeles Chargers im SoFi Stadium

14,00 US-Dollar © 2024 Getty Images LA Rams im SoFi Stadium

14,00 US-Dollar © 2023 Getty Images San Francisco 49ers im Levi's Stadium

14,00 US-Dollar © 2020 Getty Images Tampa Bay Buccaneers im Raymond James Stadium

14,25 US-Dollar © USA TODAY Network Las Vegas Raiders im Allegiant Stadium

14,99 US-Dollar © 2023 Getty Images Washington Commanders im Commanders Field

16,49 US-Dollar

Neuer Höchststand: Wird die Milliarden-Marke geknackt? "NBCUniversal" darf sich folgerichtig über enorme Werbeeinnahmen freuen. Diese haben für alle NFL-Übertragungen offenbar bereits einen neuen Höchststand erreicht. Dies gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt, nannte allerdings keine konkreten Zahlen. Im Jahr 2024 betrugen die Werbeeinnahmen laut "deadline.com" 995,7 Millionen US-Dollar, was damals bereits einen Anstieg von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprochen haben soll. Gut möglich also, dass in diesem Jahr sogar die Milliarden-Marke durchbrochen wird.