NFL: Alle Werbeplätze für Super Bowl LX verkauft - Sender vermeldet Einnahme-Rekord
- Veröffentlicht: 13.09.2025
- 15:12 Uhr
Schlechte Nachrichten für alle Unternehmen, die eigentlich gerne einen Werbeplatz im Rahmen der Super-Bowl-Übertragung ergattern wollten. Diese sind laut Angaben von "NBCUniversal" schon jetzt ausverkauft.
Der Super Bowl gehört zu den populärsten und spektakulärsten Sport-Events der Welt. Zwar hat die NFL-Saison gerade erst begonnen, jedoch geht der Blick natürlich jetzt schon in Richtung des finalen Showdowns, der am 8. Februar 2026 im Levi's Stadium in Santa Clara steigt.
Wie sehr der Super Bowl boomt, zeigt auch folgendes Detail: Der US-amerikanische TV-Sender "NBCUniversal" gab rund fünf Monate vor der 60. Austragung des Events bekannt, dass schon jetzt alle Werbeplätze ausverkauft seien. Zudem seien auch rund 90 Prozent aller NFL-Werbespots für den Rest der Saison vergeben.
Im Februar 2025 sollen laut Angaben des CANUSA-Magazins alleine in den USA 126 Millionen Menschen den Super Bowl gesehen haben. Dementsprechend beliebt sind die Werbeplätze, was sich der übertragende Sender "NBC" zunutze machen kann.
US-Medien zufolge kostet ein 30-sekündiger Werbe-Clip rund sieben Millionen US-Dollar. Dies sei bereits im Vorjahr der Fall gewesen, als "Fox" die Übertragungsrechte hatte.
Neuer Höchststand: Wird die Milliarden-Marke geknackt?
"NBCUniversal" darf sich folgerichtig über enorme Werbeeinnahmen freuen. Diese haben für alle NFL-Übertragungen offenbar bereits einen neuen Höchststand erreicht. Dies gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt, nannte allerdings keine konkreten Zahlen.
Im Jahr 2024 betrugen die Werbeeinnahmen laut "deadline.com" 995,7 Millionen US-Dollar, was damals bereits einen Anstieg von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprochen haben soll. Gut möglich also, dass in diesem Jahr sogar die Milliarden-Marke durchbrochen wird.
Das Wichtigste in Kürze
"Nach dem stärksten Sport-Upfront in der Geschichte unseres Unternehmens hat der Super Bowl LX außerordentliches Interesse bei den Marken geweckt und es uns ermöglicht, unsere Werbeplätze früher als je zuvor auszuverkaufen", präsentierte Peter Lazarus, von "NBC Sports & Olympics Advertising and Partnerships", die frohe Kunde für den Sender.
Der Sender wird neben der NFL unter anderem auch die NBA und die Olympischen Winterspiele im Programm haben. "Mit einem monumentalen Jahr vor uns sind wir stolz auf die unglaubliche Dynamik, die wir bisher erreicht haben, und freuen uns darauf, sowohl Fans als auch Marken ein unvergleichliches Sportprogramm zu bieten, beginnend mit dem Start der NFL-Saison", blickt er auf die kommenden Großereignisse voraus.