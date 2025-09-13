American Football
Kansas City Chiefs: Nach Tätlichkeit gegen Travis Kelce – Harte NFL-Strafe für Chargers-Verteidiger
- Aktualisiert: 15.09.2025
- 17:58 Uhr
- Julian Erbs
Es war einer der Aufreger im Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Los Angeles Chargers: Teair Tart schlug Travis Kelce ins Gesicht. Nun steht fest, wie teuer ihn das zu stehen kommt.
Die NFL hat Defensive Tackle Teair Tart von den Los Angeles Chargers mit einer Geldstrafe belegt, nachdem er Tight End Travis Kelce von den Kansas City Chiefs im Auftaktspiel in São Paulo (27:21) geohrfeigt hatte, wie "ESPN" berichtet.
Nach den NFL-Regularien beträgt die Strafe für ein erstes Vergehen dieser Art 12.172 Dollar.
Die Szene ereignete sich im dritten Viertel: Nachdem Kelce Tart gestoßen hatte, reagierte dieser mit einem Schlag gegen den Helm – Folge war eine 15-Yard-Strafe wegen unnötiger Härte.
Tart blieb im Spiel, weil er Kelce lediglich mit offener Hand traf – ein Regelverstoß, der nicht für einen Platzverweis ausreicht. Wäre es ein Faustschlag gewesen, wäre Tart automatisch des Feldes verwiesen worden.
Chiefs-Head-Coach wundert sich über ausbleibenden Platzverweis
"Ich verstehe diese Regel nicht", sagte Chiefs-Head-Coach Andy Reid: "Offene Hand, Faust, was auch immer – ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ihre Entscheidung zustande kam."
Und weiter: "Aber er hat definitiv ziemlich heftig einen Schlag gegen den Kopf abbekommen, egal ob mit offener oder geschlossener Faust."
Nach dem Vorfall meldete sich Tart auf Instagram zu Wort – mit einer augenscheinlichen Spitze gegen Kelce und dessen Verlobte, Sängerin Taylor Swift. Er postete eine Collage, darunter ein Videoausschnitt, in dem ein Mann einen anderen mit in weißes Pulver getauchten Händen ohrfeigt.
Unter den Beitrag schrieb Tart: "I’m too swift with it even in Brazil."
