Es war einer der Aufreger im Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Los Angeles Chargers: Teair Tart schlug Travis Kelce ins Gesicht. Nun steht fest, wie teuer ihn das zu stehen kommt.

Die NFL hat Defensive Tackle Teair Tart von den Los Angeles Chargers mit einer Geldstrafe belegt, nachdem er Tight End Travis Kelce von den Kansas City Chiefs im Auftaktspiel in São Paulo (27:21) geohrfeigt hatte, wie "ESPN" berichtet.

Nach den NFL-Regularien beträgt die Strafe für ein erstes Vergehen dieser Art 12.172 Dollar.

Die Szene ereignete sich im dritten Viertel: Nachdem Kelce Tart gestoßen hatte, reagierte dieser mit einem Schlag gegen den Helm – Folge war eine 15-Yard-Strafe wegen unnötiger Härte.

Tart blieb im Spiel, weil er Kelce lediglich mit offener Hand traf – ein Regelverstoß, der nicht für einen Platzverweis ausreicht. Wäre es ein Faustschlag gewesen, wäre Tart automatisch des Feldes verwiesen worden.