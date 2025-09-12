Anzeige

NFL: Zweifel an den Kansas City Chiefs und Patrick Mahomes? Genau das fragen sich auch Millionen Football-Fans vor dem Duell im Arrowhead Stadium. Mahomes ist seit dem 9. Februar tief in den Schmerz gegangen und hat sich das 22:40 im Super Bowl zur Selbstanalyse immer wieder angeschaut. Es hilft ja nichts. "Es nervt, dieses Spiel verloren zu haben, aber um dich zu verbessern, musst du daraus lernen", betonte er: "Ein Teil des Spiels ist, aus Fehlern zu lernen. Wir brauchen unseren besten Football, um da rauszugehen und zu gewinnen." Wichtig wäre es. Denn ihren Saisonauftakt haben die Chiefs in Sao Paulo gegen die Los Angeles Chargers mit 21:27 vermasselt. In der vergangenen Regular Season hatten sie insgesamt nur zwei Niederlagen kassiert.

Mahomes ist zuletzt 2011 mit 0-2 in eine Saison gestartet – als High School Quarterback. "ESPN" zufolge sind die Chiefs zudem am Sonntag erst zum zweiten Mal mit Mahomes in einem Heimspiel Wett-Außenseiter. Im Schnitt sehen die Buchmacher die Eagles mit 1,5 Punkten vorne. Die Fans neigen in der NFL ohnehin zu den traditionellen "overreactions" nach dem ersten Spiel. "Ist es noch zu früh, um an den Chiefs zu zweifeln?", fragte aber selbst "ESPN" in einem Video bereits.

