Das Super-Bowl-Rematch zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles wird gleich wieder wegweisend – besonders für Einen.
Serena Williams peitschte die Fans mit ihrem "Crip Dance" auf, Kendrick Lamar trieb die Rap-Fehde mit Drake sensationell bissig auf die Spitze - und am Ende irrte Patrick Mahomes als trauriger Verlierer durch den Konfetti-Regen der NFL.
Am Sonntag, 218 Tage nach dem spektakulären Super Bowl LIX von New Orleans, wird das Wiedersehen der revanchelüstigen Kansas City Chiefs mit den Philadelphia Eagles gleich wieder wegweisend.
Ganz besonders für Mahomes. Der Quarterback mit den goldenen Händen steht im Ruf des mirakulösen Entfesselungskünstlers, quasi unbezwingbar in großen Spielen. Momente irritierender Machtlosigkeit wie beim Stand von 0:34 während des dritten Super-Bowl-Viertels sind selten und nähren Zweifel.
"Wenn du auf die Besten der Besten triffst, musst du dein Spiel auf ein anderes Niveau bringen", betonte Mahomes vor dem Rematch. Er fragte: "Wie wirst du darauf antworten?"
NFL: Zweifel an den Kansas City Chiefs und Patrick Mahomes?
Genau das fragen sich auch Millionen Football-Fans vor dem Duell im Arrowhead Stadium. Mahomes ist seit dem 9. Februar tief in den Schmerz gegangen und hat sich das 22:40 im Super Bowl zur Selbstanalyse immer wieder angeschaut. Es hilft ja nichts.
"Es nervt, dieses Spiel verloren zu haben, aber um dich zu verbessern, musst du daraus lernen", betonte er: "Ein Teil des Spiels ist, aus Fehlern zu lernen. Wir brauchen unseren besten Football, um da rauszugehen und zu gewinnen."
Wichtig wäre es. Denn ihren Saisonauftakt haben die Chiefs in Sao Paulo gegen die Los Angeles Chargers mit 21:27 vermasselt. In der vergangenen Regular Season hatten sie insgesamt nur zwei Niederlagen kassiert.
NFL: Jordan Love führt Packers mit Zauberpässen zum Sieg
Mahomes ist zuletzt 2011 mit 0-2 in eine Saison gestartet – als High School Quarterback. "ESPN" zufolge sind die Chiefs zudem am Sonntag erst zum zweiten Mal mit Mahomes in einem Heimspiel Wett-Außenseiter. Im Schnitt sehen die Buchmacher die Eagles mit 1,5 Punkten vorne.
Die Fans neigen in der NFL ohnehin zu den traditionellen "overreactions" nach dem ersten Spiel. "Ist es noch zu früh, um an den Chiefs zu zweifeln?", fragte aber selbst "ESPN" in einem Video bereits.
Eagles und Jalen Hurts spielen "Revanche"-Gelüste runter
Die Antwort könnte Jalen Hurts geben. Der Super-Bowl-MVP der Eagles ist weniger aufregend, hat aber die bessere Mannschaft um sich: ein knallhartes Team von Draufgängern. Das brisante Duell mit den Dallas Cowboys gewann der Titelverteidiger vergangene Woche 24:20.
Den Revanche-Aspekt spielte Hurts jedoch nun herunter. "Es ist nur eine weitere Gelegenheit für uns, das ist meine Herangehensweise", sagte er.
Mahomes wird das wohl anders sehen. "Wir brauchen das richtige Mindset", forderte er, "unsere Leader müssen vorangehen und sich zeigen." Er weiß, dass dies in erster Linie ihn selbst betrifft.