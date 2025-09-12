Anzeige
NFL - Tampa Bay Buccaneers: Cornerback Jamel Dean erklärt massiven Paycut

  • Veröffentlicht: 12.09.2025
  • 23:19 Uhr
Buccaneers-Cornerback Jamel Dean nimmt eine massive Gehaltskürzung hin. In einem Interview erklärt er die Gründe.

Jamel Dean, Starting Cornerback der Tampa Bay Buccaneers, hat jüngst eine erhebliche Gehaltskürzung hingenommen.

Für das Jahr 2025 wird sein Gehalt von 12,5 auf 4,5 Millionen US-Dollar reduziert, dazu kommen leistungsbezogene Boni in Höhe von maximal 750.000. Im Gegenzug wird Dean bereits im kommenden Jahr Free Agent und nicht erst 2027, für 2026 war Gehalt nicht garantiert.

September 7, 2025, Atlanta, Georgia, USA: Atlanta Falcons tight end Kyle Pitts Sr (8) runs with the ball as Tampa Bay Buccaneers linebacker Lavonte David (54) tackles during the game at Mercedes-Be...

Nun hat sich der Sportler zu den massiven finanziellen Einbußen geäußert, die er in der laufenden Saison hinnimmt. "Es war einfach so, dass ich mich hier wohlfühle", erklärte er im Gespräch mit der "Tampa Bay Times".

Dean will bei den Buccaneers bleiben

"Es geht nicht mehr um das Geld. Ich habe einfach keine Lust, mich in ein ganz neues Team und eine neue Stadt einzuarbeiten und alles noch einmal durchzumachen, was ich in meinem Rookie-Jahr durchgemacht habe. Ich erspare mir damit einfach nur Kopfzerbrechen."

Für die Buccaneers eine erfreuliche Haltung, ist der Cornerback doch nicht der einzige Routinier, der auf Geld verzichtet. So hat sich beispielsweise auch Wide Receiver Chris Godwin bereit erklärt, eine Kürzung hinzunehmen.

Die Verantwortlichen hatten den 28-Jährigen 2023 mit einem Vierjahresvertrag über 52 Millionen US-Dollar ausgestattet.

