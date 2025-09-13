Mit einem Medienverbot für die Backup-Quarterbacks verstoßen die New York Giants gegen die Regularien der NFL. Nun treten Jaxson Dart und Jameis Winston doch vor die Presse.

Bemerkenswerte Geschichte rund um die New York Giants: Die NFL-Franchise hat sich in den vergangenen Wochen stets geweigert, ihren Ersatz-Quarterbacks zu erlauben, mit den Medien zu sprechen. Das Team hat damit eklatant gegen die Medienregeln der besten Football-Liga der Welt verstoßen, das berichtet "NBC Sports".

Weder Rookie Jaxson Dart noch Routinier Jameis Winston durften vor die Presse treten. Am vergangenen Wochenende, nach der bitteren 6:21-Niederlage gegen die Washington Commanders, hatte Dart Bereitschaft signalisiert, sich den Medienfragen zu stellen. Laut "NJ.com" hinderten ihn aber Teammitarbeiter daran.