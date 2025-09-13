NFL
NFL: Nach Medienverbot - New York Giants erlauben Quarterbacks Gespräche mit der Presse
Mit einem Medienverbot für die Backup-Quarterbacks verstoßen die New York Giants gegen die Regularien der NFL. Nun treten Jaxson Dart und Jameis Winston doch vor die Presse.
Bemerkenswerte Geschichte rund um die New York Giants: Die NFL-Franchise hat sich in den vergangenen Wochen stets geweigert, ihren Ersatz-Quarterbacks zu erlauben, mit den Medien zu sprechen. Das Team hat damit eklatant gegen die Medienregeln der besten Football-Liga der Welt verstoßen, das berichtet "NBC Sports".
Weder Rookie Jaxson Dart noch Routinier Jameis Winston durften vor die Presse treten. Am vergangenen Wochenende, nach der bitteren 6:21-Niederlage gegen die Washington Commanders, hatte Dart Bereitschaft signalisiert, sich den Medienfragen zu stellen. Laut "NJ.com" hinderten ihn aber Teammitarbeiter daran.
Laut den Regularien der NFL müssen sich alle Spieler nach einer Partie und zudem einmal pro Woche den Journalisten für Interviews zur Verfügung stellen. Die Giants lehnten dies bei Dart und Winston zuletzt konsequent ab. Bis jetzt.
Giants-Quarterbacks treten vor die Presse
Nun, vor dem zweiten Saisonspiel gegen die Dallas Cowboys, stellten sich gleich beide Spielmacher den Fragen der Reporter.
Bemerkenswert dabei: Zuletzt machte Head Coach Brian Daboll den Anschein, einen Wechsel auf der QB-Position von Russell Wilson hin zu Jaxson Dart zumindest in Betracht zu ziehen. Darauf angesprochen erklärte der Rookie, solchen Dingen "keine Beachtung zu schenken. Das liegt einfach in der Natur des Sports. Immer wenn man nicht gewinnt, reden die Leute."