NFL-Angebote ausgeschlagen: Matt Ryan deutet Entscheidung zu Karriereende an

Teams erkundigten sich nach Matt Ryan

Zuletzt haben offenbar immer wieder Teams den QB kontaktiert und nach einem möglichen Engagement gefragt.

Doch der 38-Jährige hat sich laut eigener Aussage nie wirklich damit beschäftigt, da er seinen TV-Job sehr schätzt, wie er rund um den Super Bowl in Las Vegas verriet: "Mein Agent hat mir gesagt, dass einige Teams sich nach mir erkundigt hätten. Aber ich mag, was ich hier bei CBS mache. Es passt auch mit meiner Familie und es würde wohl Sinn ergeben, weiterzuziehen."

Und weiter: "Jedoch gibt es immer noch diesen Teil in deinem Kopf der dir sagt, dass du es noch drauf hättest mitzuspielen. So ist das wohl als ehemaliger Athlet. Ich mochte mein 2023 auf jeden Fall."

Klingt wie ein unausgesprochenes Karriereende. In der "UpAndAdams"-Show kündigt Ryan jetzt eine Entscheidung in den nächsten Wochen an. Auf die Nachfrage, ob er sein Comeback geben könnte, vielleicht sogar bei einem Team wie den Las Vegas Raiders, lächelte Ryan verneinend und deutete wieder an: "Es geht wahrscheinlich eher um ein mögliches Karriereende."