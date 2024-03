NFL: Die neue Kickoff-Regel ist ein Glücksfall für alle Beteiligten - ein Kommentar

Vorschlag der Eagles: Eliminierung des "First Touch Spots"

Die Eagles schlagen vor, den First Touch Spot aus den Regeln zu streichen. Ein "First Touch" liegt aktuell dann vor, wenn ein Spieler des Kicking-Teams im Spielfeld nach dem Überqueren der Line of Scrimmage den Ball berührt, bevor er von einem Spieler der empfangenden Mannschaft berührt wird. Das Receiving-Team kann dann an der Stelle der Berührung den nächsten Spielzug ausführen. © IMAGO/Icon Sportswire