Kirk Cousins wurde von den Atlanta Falcons degradiert und dürfte in der Franchise keine Zukunft haben. Doch wie geht es für ihn weiter? Von Oliver Jensen Die Atlanta Falcons haben in der NFL für einen Knall gesorgt, indem sie Star-Quarterback Kirk Cousins degradiert haben. Bereits am kommenden Spieltag wird Rookie-Spielmacher Michael Penix Jr. als Starter auf dem Feld stehen. Wie geht es jetzt mit Cousins weiter? ran beantwortet alle wichtigen Fragen.

Warum ist Kirk Cousins nicht mehr der Starting-Quarterback der Atlanta Falcons? Die Atlanta Falcons hoffen mit einer Bilanz von sieben Siegen und sieben Niederlagen weiterhin auf die Playoffs. Doch die Leistungen von Cousins sind derzeit sehr schwach. Er warf in den vergangenen fünf Spielen neun Interceptions und nur einen Touchdown-Pass. Mit 16 Interceptions führt er die NFL unrühmlich an. "Nach Prüfung haben wir die Entscheidung getroffen, dass Michael Penix künftig der Starting Quarterback der Atlanta Falcons sein wird", sagte Falcons-Head-Coach Raheem Morris in einer Erklärung. "Dies war eine Football-Entscheidung und wir konzentrieren uns voll und ganz darauf, das Team auf das Spiel am Sonntag gegen die New York Giants vorzubereiten."

Wer ist nun der Starting-Quarterback der Atlanta Falcons? Penix, der im NFL-Draft 2024 an Position acht gepickt wurde, wird am Sonntag gegen die Giants sein erstes Spiel als Starter absolvieren. Beim Draft wurden die Falcons noch scharf dafür kritisiert, dass sie trotz Cousins so früh einen Quarterback ausgewählt haben.

Wie hoch ist der Vertrag von Cousins dotiert? Cousins unterzeichnete erst zur Saison 2024 einen Vertrag über 180 Millionen US-Dollar - inklusive Signing Bonus in Höhe von 50 Millionen. 100 Millionen des Kontrakts sind garantiert. Die Falcons zahlen Cousins für 2024 insgesamt 62,5 Millionen US-Dollar. Er hat ein voll garantiertes Gehalt von 27,5 Millionen US-Dollar für 2025. Weitere 10 Millionen US-Dollar für 2026 würden am fünften Tag des Ligajahres 2025 zu einer Garantiesumme werden.

NFL - Quarterback-Situationen: Giants, Falcons, Browns und Titans tauschen Quarterback aus 1 / 33 © imago images/UPI Photo Die Quarterback-Situationen der NFL-Teams

Die NFL-Saison 2024 ist weit fortgeschritten, die Hierarchien in der Quarterback-Frage sind bei den Teams geklärt. Dennoch kann es immer zu Verletzungen oder leistungsbezogenen Wechseln kommen. ran zeigt die Quarterback-Situationen aller 32 Teams in der Übersicht. (Stand: 18. Dezember 2024) © Imagn Images New York Giants

Zuletzt war Drew Lock noch an der Ferse verletzt, jetzt ist er wieder fit und steht am Sonntag gegen die Falcons wohl wieder auf dem Feld. Damit zieht es Backup Tommy DeVito wieder zurück auf die Bank. Er hatte Lock bei der 14:35-Pleite gegen die Ravens ersetzt.

• Starter: Drew Lock (im Bild)

• Backups: Tommy DeVito, Tim Boyle © Imagn Images Cleveland Browns

Head Coach Kevin Stefanski ernannte Jameis Winston nach dem Achillessehnenriss von Deshaun Watson bis auf Weiteres zum Starter. Jetzt war ihm der Wahnsinn genug. Dorian Thompson-Robinson übernimmt vorerst und darf gegen die Cincinnati Bengals ran. In sieben Spielen warf Winston 13 Touchdowns, aber auch zwölf Interceptions.

• Starter: Dorian Thompson-Robinson

• Backups: Jameis Winston (im Bild), Bailey Zappe

• Verletzt: Deshaun Watson © Icon Sportswire Atlanta Falcons

Nach Wochen der Fragezeichen ringen sich die Atlanta Falcons durch und schicken trotz eines Sieges über die Las Vegas Raiders Kirk Cousins auf die Bank. Der formschwache Routinier wird gegen die New York Giants vom Erstrundenpick Michael Penix Jr. ersetzt.

• Starter: Michael Penix Jr.

• Backup: Kirk Cousins (im Bild) © Imagn Images Tennessee Titans

Quarterback Will Levis erlebte gegen die Cincinnati Bengals mit drei Interceptions erneut einen gebrauchten Abend. Bei einem Record von 3-11 zog der Letzte der AFC South nun die Reißleine und ersetzt den bisherigen Starter. Im Duell mit den Indianapolis Colts soll nun Mason Rudolph auf dem Rasen stehen.

• Starter: Mason Rudolph (im Bild)

• Backup: Will Levis © Icon Sportswire Kansas City Chiefs

Mahomes verletzte sich im Spiel gegen die Browns am Knöchel und könnte daher aus Sicherheitsgründen vorerst auf der Bank bleiben. Sein Status ist noch fraglich.

• Starter: Patrick Mahomes (im Bild)

• Backup: Carson Wentz © Getty Images Seattle Seahawks

Gegen die Green Bay Packers erwischte es auch Geno Smith. Sein Einsatz am Wochenende ist auch noch offen.

• Starter: Geno Smith (im Bild)

• Backup: Sam Howell © Icon Sportswire New Orleans Saints

Derek Carr zog sich an seiner linken Hand einen Bruch zu und droht den Rest der Saison auszufallen. Die Saints verpflichteten daraufhin Ben DiNucci. Haener startete gegen die Commanders, wurde dann aber von Rattler ersetzt.

• Starter: Jake Haener (im Bild)

• Backups: Spencer Rattler, Ben DiNucci

• Verletzt: Derek Carr © Icon Sportswire Jacksonville Jaguars

Die Jacksonville Jaguars haben Trevor Lawrence wegen seiner Gehirnerschütterung auf IR gesetzt, der Quarterback wird mindestens vier Spiele verpassen. Mac Jones steht als Backup bereit.

• Starter: Mac Jones

• Backup: Mac C.J. Beathard

• IR: Trevor Lawrence (im Bild) © 2024 Getty Images Las Vegas Raiders

• Starter: Desmond Ridder

• Verletzt: Gardner Minshew

Verletzt: Aidan O'Connell (im Bild) © 2024 Getty Images New York Jets

• Starter: Aaron Rodgers

• Backup: Tyrod Taylor

• Verletzt: Jordan Travis © 2024 Getty Images Carolina Panthers

• Starter: Bryce Young (im Bild)

• Backup: Andy Dalton © Getty Images Indianapolis Colts

• Starter: Anthony Richardson

• Backups: Joe Flacco (im Bild), Sam Ehlinger © Icon Sportswire Dallas Cowboys

• Starter: Cooper Rush (im Bild)

• Backups: Trey Lance

• Verletzt: Dak Prescott © USA TODAY Network Miami Dolphins

• Starter: Tua Tagovailoa (im Bild)

• Backup: Skylar Thompson

• Verletzt: Tyler Huntley © Icon Sportswire Washington Commanders

• Starter: Jayden Daniels (im Bild)

• Backup: Marcus Mariota, Jeff Driskel © Getty Images Pittsburgh Steelers

• Starter: Russell Wilson (l.)

• Backups: Justin Fields (r.), Kyle Allen © USA TODAY Network New England Patriots

• Starter: Drake Maye (im Bild)

• Backups: Jacoby Brissett, Joe Milton © Icon Sportswire Green Bay Packers

• Starter: Jordan Love (im Bild)

• Backup: Malik Willis © USA TODAY Network Denver Broncos

• Starter: Bo Nix (im Bild)

• Backup: Jarrett Stidham, Zach Wilson © Icon Sportswire Minnesota Vikings

• Starter: Sam Darnold (im Bild)

• Backups: Nick Mullens, Brett Rypien

• Verletzt: J.J. McCarthy (Saisonaus) © USA TODAY Network Arizona Cardinals

• Starter: Kyler Murray (im Bild)

• Backup: Clayton Tune © ZUMA Wire Baltimore Ravens

• Starter: Lamar Jackson (im Bild)

• Backup: Josh Johnson © Imagn Images Buffalo Bills

• Starter: Josh Allen (im Bild)

• Backup: Mitch Trubisky

• Verletzt: Shane Buechele © 2024 Getty Images Chicago Bears

• Starter: Caleb Williams (im Bild)

• Backup: Tyson Bagent © Icon Sportswire Cincinnati Bengals

• Starter: Joe Burrow (im Bild)

• Backup: Jake Browning © Getty Images Detroit Lions

• Starter: Jared Goff (im Bild)

• Backup: Hendon Hooker © 2023 Getty Images Houston Texans

• Starter: C.J. Stroud (im Bild)

• Backup: Davis Mills

• Verletzt: Case Keenum © Getty Los Angeles Chargers

• Starter: Justin Herbert (im Bild)

• Backups: Taylor Heinicke, Easton Stick © IMAGO/USA TODAY Network Los Angeles Rams

• Starter: Matthew Stafford (im Bild)

• Backups: Jimmy Garoppolo, Stetson Bennett © 2023 Getty Images Philadelphia Eagles

• Starter: Jalen Hurts (im Bild)

• Backups: Kenny Pickett, Tanner McKee © 2024 Getty Images San Francisco 49ers

• Starter: Brock Purdy (im Bild)

• Backups: Brandon Allen, Joshua Dobbs © ZUMA Wire Tampa Bay Buccaneers

• Starter: Baker Mayfield (im Bild)

• Backup: Kyle Trask

Wird Kirk Cousins nun getradet? Dafür müsste Cousins zunächst einmal dazu bereit sein, auf seine No-Trade-Klausel zu verzichten. Er könnte sich auch 2025 mit der Rolle des Backups hinter Penix Jr. zufriedengeben und dafür die 27,5 Millionen Dollar kassieren. Ohnehin müsste sich erst einmal ein Team finden, dass Cousins trotz der zuletzt schwachen Leistungen haben möchte. Dieses könnte es allerdings durchaus geben, weil ein Jahresgehalt von 27,5 Millionen US-Dollar für einen Veteran-QB verhältnismäßig günstig ist.

Welche Teams suchen überhaupt einen neuen Quarterback? Mögliche Kandidaten für 2025 wären die New York Jets, die Cleveland Browns, Pittsburgh Steelers (falls Russell Wilson und Justin Fields keinen neuen Vertrag unterzeichnen), die Tennessee Titans, die Las Vegas Raiders, die New York Giants und die New Orleans Saints.

Wie viel Geld könnten die Falcons durch einen Trade sparen? Ein Trade vor dem 1. Juni würde für einen Cap Hit von 37,5 Millionen US-Dollar für 2025 sorgen. Dies ist immerhin niedriger als sein sonstiger Cap Hit von 40 Millionen US-Dollar. Zudem würde die Franchise 27,5 Millionen US-Dollar in bar einsparen. Werden sie ihn erst danach los, würden die vollen 40 Millionen US-Dollar beim Salary Cap zu Buche schlagen. Allerdings bekämen sie die Summe angerechnet, die Cousins dann bei einem anderen Team verdient.