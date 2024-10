Als erst 22. Spieler der NFL-Geschichte warf Kirk Cousins über 500 Yards in einer Partie. Durch seine Galavorstellung gegen Tampa Bay ist der Falcons-Quarterback nun Teil eines elitären Kreises in der NFL. ran zeigt alle Spieler, die das Kunststück ebenfalls vollbrachten.

Es war einer der Leckerbissen der laufenden NFL-Saison und an Spannung kaum zu überbieten.

Mit 36:30 nach Overtime zogen die Atlanta Falcons den Tampa Bay Buccaneers im Thursday Night Game von Woche 5 den Zahn und setzten sich mit einer Bilanz von 3-2 an die Spitze der NFC South.

Maßgeblichen Anteil an dem Erfolg hatte Falcons-Quarterback Kirk Cousins. Insgesamt warf der Spielmacher für 509 Yards und vier Touchdowns bei einer Interception und besorgte so den Sieg über den Division-Rivalen.

Für den 36-Jährigen war die Anzahl an Passing Yards gleichbedeutend mit einem persönlichen Rekord, für eine historische NFL-Bestmarke reichte es aber nicht. Dafür fehlten Cousins 45 Yards.

In eine erlesene Liste, in der sich beispielsweise auch Tom Brady, Dan Marino und Ben Roethlisberger befinden, hat sich Atlantas Spielmacher trotzdem geworfen. ran zeigt alle Quarterbacks, die in einer Partie mehr als 500 Passing Yards erreicht haben, sortiert nach der Anzahl der Yards in der jeweiligen Partie. Ein Signal Caller hat es sogar ganze viermal geschafft.